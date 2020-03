Montluçon : un loueur propose ses voitures gratuitement aux soignants

"L'agence est fermée", commence Julien Arroyo dans sa vidéo postée sur Facebook, "mais pour tous les professionnels de santé qui peinent à se véhiculer, l'agence mettra à disposition des véhicules, moyennant le carburant, _pour vous rendre dans tous les centres hospitaliers_."

Proposition mise en ligne le mardi 17 mars, très vite les sept véhicules de l'agence montluçonnaise trouvent preneurs, comme Alexandra, en panne de voiture depuis plusieurs jours. "Je suis à pied, je dois aller travailler, et je suis en galère. [...] On vient pour que le système de santé fonctionne, alors quand on a de la générosité comme ça, ça fait chaud au coeur, vraiment."

De son côté, Julien Arroyo, contraint de fermer son agence, trouvait logique de ne pas laisser ses voitures au garage. "Autant qu'elles tournent. _Prêter une voiture ça coûte rien mais pour eux ça leur rend vraiment service_, alors moi ça me fait plaisir."

Aujourd'hui le loueur reconnaît qu'il est un peu victime de son succès. En ce moment, chaque véhicule qui revient à l'agence est aussi prêté à une nouvelle personne dans le besoin.

D'autres commerçants solidaires

A Montluçon, Julien Arroyo n’est pas le seul à faire preuve de solidarité. Un fleuriste a récemment livré son stock à des maisons de retraite et un restaurant prépare régulièrement des pizzas pour le personnel de l’hôpital.