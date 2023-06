Montpellier accueille pour la première fois un show de MMA

C'est une grande première à Montpellier. Ce samedi soir, la Sud de France Arena accueillait le Dynamite Championship MMA. Près de 4.000 personnes sont venues supporter des combattants venus des quatre coins du globe. "C*'est la première fois, je suis plutôt du monde du jujitsu brésilien*", confie Mathieu, sourire aux lèvres. Il supporte un collègue à lui, qui combat sur le ring. "C'est des vikings, des gladiators. Mentalement, il faut y aller dans la cage ! Ça demande que du respect."

ⓘ Publicité

"Des Vikings, des Gladiators"

Une première aussi pour Ziggy, assis à quelques mètres seulement de l'octogone. "On voit les combattants mettre de vrais coups et on entend le bruit, c'est impressionnant, beaucoup plus qu'a la télé. Et les spectateurs mettent le feu quand il y a de bons coups donc c'est bien !" Le tout dans le respect, assure Marie, ancienne boxeuse. Tous espèrent revoir un show de MMA à Montpellier.

Se battre pour la solidarité

Un événement marqué par la présence de deux associations partenaires, Les Képis Pescalunes et Espace Renaissance , qui réalisent les rêves d'enfants malades. Hier soir, l'association a offert des vacances dans le Sud à Naël, un petit garçon souffrant d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Action soutenue par Jimmy Vienot, le boxeur montpelliérain, aujourd'hui pratiquant de MMA. "Ça me tient vraiment à cœur. C'est vrai que l'image du sport de combat en France n'est pas très bonne, alors c'est en faisant des actions comme ça qu'on la relève. Même sans parler de ça, quasiment tous les combattants que je connais ont le cœur sur la main. On n'est pas que des brutes !"

Jimmy Vienot et Elias Boudegzdame, alias "smile", deux boxeurs montpelliérains qui remettent le ticket de vacances à Naël, atteint d'une maladie au cerveau. © Radio France - Emma Saulzet

L'intérêt, pour Christophe Caumes, l'organisateur du projet : donner un coup de projecteur à cette bonne action, et monter que "le sport de combat est un sport de gentleman. Ils sont généreux sur le ring mais ils savent aussi être généreux dans la vie."