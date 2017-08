Montpellier célèbre le 73ème anniversaire de la libération de la ville

Montpellier a été libéré officiellement le 21 août 1944. Ce dimanche, au Monument des Martyrs de la Résistance, les porte-drapeaux, les représentants des anciens combattants et résistants ainsi qu'un important parterre d'élus et quelques anonymes se sont rassemblés pour une cérémonie.

Sous un soleil de plomb, la cérémonie a débuté avec le champ des partisans. A la tribune, devant une rangée de drapeaux bleu blanc rouge, Pierre Pouessel préfet de l'Hérault a rappelé les différentes étapes de la libération de la ville.

Le 15 août 1944 les troupes françaises, américaines et anglaises débarquent en Provence, le 21 août Montpellier est libérée et le 25 août les maquisards du cirque de Mourèze entrent dans la ville. De l'avenue de Lodève à la place de la comédie, une foule immense les acclame.Les jours de gloires sont arrivés jusqu'à l'entrée triomphale du général de Lattre de Tassigny à Montpellier le 2 septembre.

On a dansé comme des fous sur la Comédie, Conception

Conception Puig avait 20 ans, elle se souvient de cette libération comme si c'était hier: "à la maison nous étions tous contents, il y a eu un bal sur la Comédie je me rappelle qu'on a dansé comme des fous, nous n'avions pas pu le faire depuis quatre ans"

Le maire de Montpellier Philippe Saurel discute avec Conception Puig © Radio France - Sébastien Garnier

Jacques Bousquet lui était encore enfant ( il avait 11 ans) mais n'a pas oublié les allemands quittant la ville en faisant quelques dégâts sur des postes stratégiques comme le central téléphonique de la préfecture "ce qui nous a valu d'avoir un équipement ultra moderne juste après la libération" se souvient-il.

Jacques Bousquet se souvient de la libération de Montpellier Copier

C'était la fête mais aussi la colère, en voyant l'ampleur des crimes commis par les nazis et leurs auxiliaires vichystes.Le maire Philippe Saurel a rendu hommage à ces montpelliérains qui se sont battus pour que la France reste libre. Pour eux et tous les résistants plusieurs gerbes ont été déposées au pied du monument et la marseillaise a été entonnée.

La députée Patricia Miralès dépose une gerbe © Radio France - Sébastien Garnier