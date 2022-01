Montpellier est 32e au classement des villes où il fait bon vivre

Le palmarès des villes et villages de France où il fait bon vivre a été dévoilé dans le Journal du Dimanche, ce dimanche 30 janvier. Montpellier est classée 32e sur 500 pour les communes de plus de 2000 habitants. Dans l'Hérault, trois autres villes se sont démarquées, bien que très basses dans le classement. Béziers décroche la 206e place, Sète la 152e et Castelnau-le-Lez la 143eme. Angers (Maine-et-Loire) est la grande gagnante. Devant Annecy (Haute-Savoie) et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

Montpellier, 32e place dans le classement des villes où il fait bon vivre

Dans la seconde liste, des villages avec moins de 2000 habitants, deux communes de l'Hérault. Saussan obtient la 163e place et Bouzigues la 332eme. Les critères pris en compte par l'association des villes et villages où il fait bon vivre sont la qualité de vie, la sécurité, la santé, le commerce, les transports, l'éducation, les sports et loisirs, la solidarité et nouvelle catégorie cette année : l'attractivité immobilière.