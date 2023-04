Montpellier dans le trio des villes où il faut bon vivre à avec son chien

Montpellier, 3ème des villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre avec son chien

Montpellier se classe à la troisième place du palmarès des villes les plus dog friendly de France réalisé par le magazine 30 millions d'amis . Un classement pour les villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre avec son chien.

Montpellier obtient la note de 17,3 sur 20, derrière Lille (18 sur 20) et Nice (17.4 sur 20).

Les deux points forts de Montpellier, selon le journal, c'est l'aménagement de 36 caniparcs "bien équipés" et surtout l'accès gratuit aux transports en commun à tous les chiens. "la rédaction est fan de la cité héraultaise qui truste la première place en matière d’accessibilité (avec 19,1 sur 20)".

Parmi les critères, l'accessibilité (aux espaces verts, aux aires d'ébats et aux transports), la propreté (équipements comme les sacs et canisites couplés aux outils de nettoyage), la sensibilisation et l'engagement (éducation canine, prévention morsures auprès des enfants, fête de l'animal, campagnes de stérilisation, choix du système de fourrière, cimetière animalier), la médiation (élu délégué à l'animal en ville, antenne maltraitance animale, gestion des conflits de voisinage lié au chien, sensibilisation auprès des sans-abris, prévention auprès des facteurs).

Montpellier a été classée 1ère ville de ce palmarès en 2019 et 2020.

le palmarès du magazine 30 millions d'amis - 30 millions d'amis