Montpellier : des arbres remplacent les blocs en béton Place de la Comédie

La Place de la Comédie à Montpellier (Hérault) se végétalise. Ce dimanche 4 octobre 2020, les premiers arbres en bac ont été posés pour remplacer les blocs de béton, placés là deux ans plus tôt par mesure de sécurité. Un geste symbolique de la mairie, pour une ville plus écologique.

La Place de la Comédie à Montpellier de l'Hérault, toute de béton vêtue, se végétalise. Ce dimanche 4 octobre 2020, des bacs d'arbres ont été posés à la place la cinquantaine de gros blocs en béton bleu. Appelés "Blocstop", ils avaient été posés là en octobre 2018 pour sécuriser la place face à d'éventuelles attaques à la voiture ou au camion-bélier.

"Nous végétalisons et embellissons notre ville"

C'est un geste symbolique pour la Ville, destiné à marquer l'entrée dans une nouvelle aire plus écologique pour Montpellier. "Les arbres en bac sont en cours de pose sur la place de la Comédie et remplacent les blocs bleus. Nous végétalisons et embellissons notre ville," a tweeté le maire Michaël Delafosse. Peut-être que nous aurons enfin un peu d'ombre sur la place centrale de notre ville :

à lire aussi Le maire de Montpellier écrit au ministre de l'intérieur pour réclamer des policiers supplémentaires