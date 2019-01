PHOTOS - Des habitants de la Paillade à Montpellier réclament des travaux d'urgence pour leur immeuble très vétuste

Montpellier, France

"Il faut qu'il y ait un mort pour qu'ils réagissent ?" lance une habitante en colère. Les résidents du bâtiment Mercure, à la Paillade, à Montpellier, se sont rassemblés dans un collectif : ils réclament une réhabilitation de l'immeuble, très vétuste selon eux. Infiltrations, moisissures, fissures, planchers affaissés, il y a urgence estiment les habitants.

"Cette résidence Mercure, c'est une des plus anciennes de la Paillade, explique une habitante arrivée en 1971, elle aurait dû être la première à être réhabilitée. Mais rien !" Les femmes rassemblées devant le bâtiment échangent sur leurs conditions de vie dans leur logement. Le constat est édifiant : "Moisissures, infiltrations, des fissures de partout", précise l'une d'elles. Une autre ajoute : "l'eau rentre dans les murs, ça fait des dégâts. Je suis allée chez une dame qui vit au 10e étage, c'est incroyable à quel point le plancher est affaissé !"

Le témoignage d'une habitante du 9e étage du Mercure, à la Paillade Copier

Et la liste continue : les garde-corps menacent de tomber, tout comme certains volets en bois au moindre coup de vent. Les poubelles ouvertes à tout vent attirent les bêtes, cafards, rats, moustiques surtout en été. Les habitants s'inquiètent même de la solidité de la structure de leur immeuble : "quand le tramway passe, ça bouge ! témoigne une locataire du 9e étage, on va tomber chez le voisin !"

"Tu sais ce qui va se passer ici ? Ça va faire comme à Marseille, tout va s'effondrer !" - une habitante du Mercure

Le collectif des habitants du Mercure réclame donc des travaux, en urgence. Ils veulent aussi être rassurés sur l'état général de leur immeuble. Fin décembre, le maire de Montpellier et président du bailleur HLM, ACM Habitat, s'est rendu sur place fin décembre 2018, en compagnie du nouveau directeur général d'ACM, Stéphane Boubennec. "Les doléances des habitants ont été entendues, affirme ce dernier. Les problématiques signalées ont été étudiées et programmées. Un plan d'action répertorie les actions à mener et je les suivrai personnellement". Des interventions sur l'étanchéité de l'immeuble, l'aération, les portes palières, notamment, qui ont déjà commencées et vont se poursuivre ces prochains mois.

"Poudre aux yeux", rétorque une résidente, qui craint que la résidence Mercure doivent attendre la rénovation urbaine en préparation (l'ANRU, votée cette année) sur la Paillade pour en finir avec la vétusté. "Mais l'immeuble ne peut pas attendre 15 ans, ce sera trop tard", insiste le collectif.