À Montpellier, des mains pour soigner les maux des migrants

À Montpellier, les ostéopathes de l'association DISOS (les dispensaires de l'ostéopathie) vont apporter bénévolement leurs traitements manuels aux migrants venus de Calais, hébergés depuis deux mois au Centre d'accueil et d'Orientation.

Cela fait maintenant deux mois qu'une partie des migrants qui vivaient dans le camp de Calais sont hébergés dans des Centres d'Accueil et d'Orientation à travers toute la France. À Montpellier, ils sont 80, hébergés dans des Algéco installés dans le quartier du Millénaire. Des hommes âgés de 20 à 30 ans, en majorité soudanais et afghans.

Comme ils le font déjà depuis sept ans auprès des personnes démunies ou en grande difficulté, les ostéopathes de l'association DISOS (les dispensaires de l'ostéopathie) ont décidé d'offrir bénévolement leurs soins manuels à ces migrants.

Julie Thibaut, Eric Perraux et Catherine Blondin © Radio France - Sylvie Duchesne

"On sent qu'il y a beaucoup de stress porté. Ils ont vraiment des impacts physiques forts, des violences le plus souvent ".