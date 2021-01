Ce samedi 16 janvier 2021, entre 1.500 et 3.000 manifestants ont marché contre la loi de sécurité globale, à Montpellier. La mobilisation, partie du quartier de la Paillade pour arriver sur l'Esplanade, a débuté dans une ambiance festive. Le climat s'est tendu en fin de manifestation.

Montpellier : des violences et interpellations en fin de manifestation contre la loi de sécurité globale

Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la loi de sécurité globale, un texte jugé liberticide par ses opposants, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblés, ce samedi 16 janvier 2021, à Montpellier. Ils étaient 1.500 selon les forces de l'ordre, 3.000 selon un collectif qui a organisé l'événement.

La manifestation a commencé à 11 heures, devant le théâtre Jean Vilar, dans le quartier de la Paillade. Les manifestants ont déambulé jusqu'à l'esplanade Charles-de-Gaulle, dans une ambiance festive et musicale. Des tracts ont été distribués aux passants pour les informer du contenu de cette proposition de loi.

Violences et interpellations en fin de manifestation

En fin de manifestation, le climat s'est tendu entre forces de l'ordre et manifestants. Une compagnie de CRS a été déployée. Des projectiles et des bombes lacrymogènes ont été échangés. Une dizaine de participants ont été interpellés. Une sono, utilisée dans le cortège, a été saisie par les forces de l'ordre.

"Nous dénonçons cet incroyable coup de force dans le cadre d'une manifestation déclarée et nous exigeons la levée de toutes les poursuites ou sanctions et la restitution du matériel confisqué", a réagi La Libre Pensée, l'un des collectifs organisateurs. Dans le reste de l'Hérault, les manifestations se sont déroulées sans encombre. Selon les organisateurs, ils étaient 250 à Béziers et 150 à Sète.