Montpellier éliminé en coupe de France de foot, Louis Nicollin : "en juin ça va bouléguer"

Le président du club de football de Montpellier n'a pas caché sa colère contre son entraîneur, son équipe et la cellule de recrutement après la nouvelle défaite du MHSC éliminé en coupe de France.

Louis Nicollin, le président du MHSC a sévèrement taclé l’entraîneur de l'équipe montpelliéraine de football après l'élimination de Montpellier en coupe de France ce dimanche, battu 5 à zéro à Lyon. Invité du Club Sers sur France Bleu Hérault :

"On n'est pas une équipe amateur"

"Je me pose de questions sur le coaching de l'équipe, on est capable de faire des bons matchs et après de tout laisser tomber. A 74 ans je vais pas m'emmerder à chercher à comprendre mais je vais dire à mon fils de ruer dans les brancards. Ça va pas du tout. Moi je clame qu'il fallait recruter un grand défenseur, l’entraîneur est caractériel, je me pose des questions. C'est pas normal qu'on prenne deux buts à Lyon en 10 mn, on n'est pas une équipe amateur ! C'est grave ! On devrait se battre, mais là c'est triste triste... "

"On a une cellule de recrutement qui ferait mieux d'aller au cirque Pinder, en juin ça va bouléguer, on n'a pris que des pipes"

"Je suis en colère contre mon entraîneur et mon équipe. Je commence à en avoir plein le cul. On a pas les moyens de le licencier, mais c'est à lui de faire son boulot. Si tu fais jamais jouer un joueur, tu ne peux savoir s'il est bon (allusion à Kévin Bérigaud) On a une cellule recrutement qui ferait mieux d'aller au cirque Pinder. Si on passe pas les deux prochains matchs contre Dijon et Metz, on va aller rejoindre nos amis Nimois. Si on doit descendre en deuxième division et jouer devant 4 000 ou 5 000 personnes qui nous aiment, on va pas se mettre martel en tête, y a rien de grave. Mais qu'on reste ou qu'on descende, il faut repenser la cellule de recrutement, en juin ça va bouléguer ! Il faut un grand défenseur et pas que des pipes, on a pris que des pipes et un bon attaquant,on a suffisamment de milieux de terrains"

"Morgan Sanson restera à Montpellier"

Quant au départ pressenti de l'attaquant Morgan Sanson pour le club de Marseille, Louis Nicollin a été clair : "Morgan Sanson est à Montpellier et restera à Montpellier. Et au mois de juin on verra. Moi ce que je souhaiterai c'est le transférer dès maintenant et qu'on nous le laisse en prêt pendant six mois, pour arranger nos affaires financières parce qu'on est très très mal, mais si ça ne se fait pas on verra bien."

Le président du MHSC a aussi confirmé la piste de l'attaquant sud africain Keegan Doly. "Je pense que ça va se faire."