PHOTOS - Montpellier en lice pour un concours qui "récompense" les pires dispositifs anti-SDF

La Fondation Abbé Pierre remet ce mercredi soir ses premiers "Pics d'Or" pour dénoncer les pires dispositifs anti-SDF en France. Montpellier est nommé dans la catégorie du "plus agressif" pour l'Oursin situé à l'entrée d'un immeuble non loin de la place de la Comédie.

Montpellier, France

Le dispositif anti-SDF le plus agressif de France est-il à Montpellier ? Réponse ce mercredi soir avec les "Pics d'Or" remis par la Fondation Abbé Pierre à Paris. Une grande première pour cette cérémonie satirique qui veut surtout dénoncer les pires aménagements qui empêchent les sans-abris de s’asseoir ou dormir en ville. Montpellier est nommé dans la catégorie du prix de "l'installation la plus agressive" pour l'Oursin, dispositif anti-SDF situé au centre-ville entre la place de la Comédie et l'Esplanade Charles-de-Gaulle : le hall d'un immeuble non loin de la Poste tapissé de pics de deux centimètres de haut. C'est l'humoriste Blanche Gardin qui remettra ce prix.

"Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens ?"

Rémi a 24 ans. Il vit dans la rue à Montpellier depuis son adolescence avec son chien "Ché". Il constate une recrudescence de ces dispositifs anti-SDF, la plupart du temps à l'entrée des immeubles. "Sur cinquante personnes dans une résidence bien souvent il n'y en a que deux qui vont râler. Ce sont ces deux personnes qui vont te pourrir ta nuit et ta vie" raconte le jeune homme assis dans un sac de couchage près du centre commercial Polygone.

Passablement révolté contre ces aménagements urbains, Rémi ne comprend pas : "qu'est-ce qui passe dans la tête des gens ? Je ne sais pas si c'est du mépris ou de l’indifférence pour décider de m'empêcher de dormir. On a même essayé d'empoisonner mon chien avec des boulettes de viande une fois."

"Je préfère le mépris plutôt que l'indifférence. Au moins lorsque les passants me méprisent, c'est un preuve que j'existe pour eux"

