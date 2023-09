Montpellier en tête du palmarès des meilleures villes étudiantes

Troisième en 2022, Montpellier grimpe de deux places et décroche cette année la première place du classement des meilleures villes étudiantes. Le magazine L'Étudiant établit un classement chaque année à partir de cinq critères (attractivité, formation, vie étudiante, emploi et cadre de vie), sur la base de questionnaires remplis par les villes, vérifiées par des journalistes et avec une enquête auprès des étudiants.

ⓘ Publicité

Les notes de Montpellier - L'Etudiant ( capture d'écran)

Les étudiants représentent 17,8% de la population montpelliéraine.

Selon L'Étudiant, les étudiants interrogés mettent en avant le dynamisme de la ville, sa "belle architecture" et sa "douceur de vivre".

Les autres points forts de Montpellier : son climat (2.822 heures d'ensoleillement en 2022), une bonne offre de santé (plus de cinq consultations possibles chez le généraliste en moyenne par an et par personne) et un 10/10 pour le critère emploi et dynamisme économique.

Les bémols : la qualité de l'air et l'offre culturelle (3/10).

L'offre de logement obtient un 8/10, avec un loyer mensuel de 518 euros pour un studio.