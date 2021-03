Montpellier expérimente le permis de louer pour lutter contre le mal-logement

Le "permis de louer" va être expérimenté à Montpellier dans le quartier Celleneuve à partir du 1er avril prochain. Les propriétaires qui veulent mettre un logement en location (meublé ou non meublé) dans ce secteur devront désormais obtenir une autorisation de mise en location avant la signature de tout nouveau bail.

Détecter l'insalubrité

Le dispositif permet de lutter contre le "mal logement". Le propriétaire doit ainsi fournir une série de diagnostics techniques obligatoires et soumettre le logement à la visite d'un agent habilité. Le but est de détecter les problèmes de salubrité et de sécurité. Le cas échéant, des travaux sont imposés avant l'arrivée du locataire. L’autorisation préalable de mise en location doit obligatoirement être annexée au contrat de location au moment de sa signature.

Le quartier de Celleneuve a été choisi parce qu'il présente un nombre important de logements anciens qui nécessiteraient une réhabilitation. Ce "permis de louer" est en place dans plusieurs autres communes de l'Hérault, notamment à Cazouls-les-Béziers, la première commune du département qui l'ait mis en place.