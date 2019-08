Montpellier : gilets jaunes et citoyens réclament "justice pour Steve"

Montpellier, France

Samedi 03 août à Montpellier, à l'occasion de l'acte 38 des gilets jaunes, trois cent manifestants ont demandé "justice pour Steve". Ils ont rendu hommage au jeune homme sur la place de la Comédie avant de défiler dans les rues de la ville.

Dans le cortège, des gilets jaunes mais aussi des militants de la Ligue des droits de l'Homme et des personnes du syndicat CGT. On pouvait entendre "justice pour Steve" mais aussi "assassins". Une manifestation aussi pour dénoncer "la répression et les violences policières" en général.

Pour rappel, Steve a été retrouvé dans la Loire, à Nantes, fin juillet. Il était tombé dans l'eau la nuit de la fête de la musique au moment d'une intervention policière. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Nantes.