A Montpellier, l'A9 voit double

Le premier ministre Bernard Cazeneuve inaugure ce vendredi le doublement de l'A9 à Montpellier. Les travaux touchent à leur fin . La mise en circulation de la nouvelle autoroute est annoncée pour le 25 avril .

Le doublement de l' A9 à Montpellier, plus gros chantier autoroutier en cours, est inauguré par le premier ministre ,Bernard Cazeneuve, ce vendredi, mais la mise en service des 4X3 voies aura lieu le 25 avril .

© Radio France - Pascale Viktory

" Plus qu'un mois, c'est même le sprint final", souligne Bruno Lemaire, délégué Méditerranée en charge des chaussées chez Eurovia, il n'est pas inquiet. "On est dans les temps et même en avance, puisque la nouvelle A9 est livrée avec 6 mois d'avance." Pour ça, il faut terminer le revêtement des chaussées ..C'est le dernier et principal atelier en cours , à raison de 2kms d'enrobé déposé par jour . " un enrobé qui absorbe mieux l'eau et limite les aquaplanings en cas de fortes pluies, et qui amortit les bruits", explique le directeur de chantier .

© Radio France - Pascale VIKTORY

© Radio France -

10 000 heures de travail sans accident grave

© Radio France - Pascale Viktory

Rien que cet atelier d'enrobage a nécessité 10 000 heures de travail, dans le bruit de la circulation de part et d' autre du chantier, ca représente une moyenne de 100 000 véhicules par jour . "Notre fierté c'est de n'avoir eu aucun accident grave", souligne Bruno Lemaire, le directeur du chantier .

" C' est moi qui l'ai fait", un sentiment de fierté que partage Pascal Cunnieng, un des chefs de chantier, il est là depuis le début et avoue avoir parfois avoir du mal à se souvenir à quoi ressemblaient les lieux au début des travaux .