Montpellier : la galère des étudiants pour trouver un appartement pour la rentrée

Ils sont nombreux ces jeunes étudiants à faire le tour des agences immobilières pour trouver un appartement pour la rentrée. Alors que certains débarquent pour la première fois à Montpellier, la tâche se complique rapidement lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a presque plus aucun appartement sur le marché en ce moment.

"On n'a plus rien à proposer"

"On a remarqué que les étudiants s'y sont pris beaucoup plus tôt cet été" remarque Tania Rodriguez, qui travaille à Devier immobilier dans le centre-ville. "Des locataires ont déposé leurs préavis de départ début mai et d'autres ont pris la suite. Là on n'a plus rien à proposer alors que d'habitude en août, les préavis s'enchaînent et on a plus d'offres". Une situation dont Marion, une biterroise de 23 ans qui reprend des études d'art et design de mode à Montpellier, a fait les frais.

"Quand on est dixième sur liste d'attente, c'est compliqué"

Après plusieurs semaines de recherche, elle a fini par trouver un appartement grâce à un collègue de travail de son père. Mais avant ça, c'était la galère. "J'ai commencé à chercher à partir de fin mai. Je regardais des annonces toute la journée. Mais maintenant, tout se fait en ligne et par liste d'attente. Donc quand on est dixième sur ce genre de liste, c'est compliqué" explique-t-elle. Elle affirme avoir effectué des démarches "pour une cinquantaine d'appartements" avant de trouver le sien. C'est encore pire pour Estelle, venue spécialement du Nord de la France pour trouver un appartement. Mais sans y parvenir. "On était 50 sur un appartement, et dès qu'on venait spontanément en agence, il y avait toujours quatre ou cinq personnes devant nous qui déposaient un dossier" se désole-t-elle.

Aider pour les recherches et les démarches

Pour tenter de débloquer cette situation, la mairie de Montpellier relance cet été l'espace logement étudiant. Après une première ouverture en juillet, cet espace d'accueil rouvre aujourd'hui à l'hôtel de ville du lundi au vendredi et ce jusqu'au 9 septembre. Le but : assister les étudiants grâce à des conseillers qui aident à la recherche et pour les démarches. Une aubaine pour eux, toujours dans l'attente de leur futur appartement.