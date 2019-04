Montpellier, le paradis des chiens... et de leurs maîtres

Montpellier est la première des villes françaises où il fait bon vivre avec son chien selon le magazine "30 millions d'amis". Indétrônable depuis le lancement de ce palmarès il y a quatre ans, elle obtient la note de 18/20 et devance Toulouse et Toulon.

Montpellier, France

Montpellier, éternelle première

Pour établir ce classement le magazine "passe au crible les politique d'intégration des chiens des 42 plus grandes villes de France." Cela tourne autour de l'accessibilité (aux espaces verts et aux transports), la propreté (équipements comme les sacs et outils de nettoyage), la sensibilisation et l'engagement (éducation canine, fête de l'animal, campagnes de stérilisation, cimetières animaliers). Intégrer les chiens dans l'espace public induit nécessairement de nommer un membre du conseil municipal à la gestion de l'animal en ville.

Les chiens et leurs maîtres aiment le sud

Derrière Montpellier, Toulouse occupe la deuxième place (16,6/20) et Toulon la troisième (16,2/20). À croire que même pour les chiens, la vie est plus douce au soleil. Sauf à Nîmes, qui occupe la 39e place de ce classement sur 42 avec un tout petit 4,5/20.

L'enquête est à découvrir dans le numéro de 30 millions d'amis qui paraît le 19 avril.