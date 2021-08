Pass sanitaire : "Je ne me faisais pas d'illusion sur la décision du Conseil Constitutionnel"

À Montpellier, les manifestants ont une nouvelle fois répondu présent, pour la quatrième mobilisation contre le pass sanitaire. Deux jours après la validation du texte par le Conseil Constitutionnel, ils étaient 8.000, selon la police. Un chiffre un peu plus faible que celui de la semaine dernière - ils étaient 10.000, selon les chiffres officiels. Le cortège était impressionnant, notamment compte tenu du temps maussade. Vers 16h, la tête du cortège atteignait l'Opéra tandis que la queue commençait à remonter le Boulevard Bonne Nouvelle.

Les manifestants se sont retrouvés, comme chaque samedi, place de la Comédie, à 14h. Parmi les slogans inscrits sur les pancartes : "Ma liberté ne s'arrête pas où commence votre peur", "Diviser pour mieux régner, restons tous unis" ou encore "Ils ne veulent pas notre bien. Pass autoritaire = Prétexte sanitaire". Après des prises de parole, le cortège a défilé en respectant l'itinéraire imposé par la Préfecture. Des CRS étaient postés au niveau de la Préfecture, au Peyrou et devant la Gare Saint-Roch. De 14h à 16h, l'ambiance est restée festive.

On savait par avance que le Conseil Constitutionnel allait valider le texte - Cécile, l'une des manifestantes, qui ne se revendique pas anti-vaccin mais bien anti-pass sanitaire

Les manifestants sont déçus de la décision des Sages. "La dernière barrière saute, c'est grave", estime Vincent, un architecte retraité. Ils sont plusieurs à penser que le Conseil Constitutionnel, présidé par Laurent Fabius, travaille main dans la main avec le gouvernement. "Le Conseil constitutionnel a montré à quel point il est corrompu, juge Alexandre. Il n'a de constitutionnel que le nom. Et les Sages n'ont de sagesse que le nom aussi."

Pour cet infirmier, la pire mesure concerne l'extension du pass sanitaire aux les établissements de santé et maisons de retraite, pour les visiteurs et patients non urgents. "On se retrouve comme lors des confinements, poursuit-il, où des personnes sont mortes esseulées. Selon moi, la mortalité va augmenter. Ce n'est qu'un recul pour mieux sauter en avant dans le précipice." D'autres évoquent leurs craintes pour leurs enfants.

Claire non plus n'est pas étonnée par la décision du Conseil Constitutionnel mais elle reste optimiste. "Je ne me faisais absolument pas d'illusion, avoue cette AESH. Mais je sens qu'il y a un sursaut. Et bientôt, j'espère que nous serons 67 millions dans les rues." Les manifestants se disent prêts à continuer à se mobiliser jusqu'à ce que le gouvernement cède. Ils promettent de boycotter le pass sanitaire à partir de ce lundi, jour de l'entrée en vigueur de la mesure.

