Montpellier met les bouchées doubles pour faire travailler le secteur du tourisme

La Métropole de Montpellier annonce une série de concerts début juillet, la reprise des congrès au Corum et le Sommet Afrique-France en fin d'année. L'objectif est de redonner des perspectives aux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie.

"Montpellier, c'est the place to be", le maire de Montpellier et président de la Métropole, Michaël Delafosse, veut renforcer l'attractivité du territoire pour soutenir les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, durement touchés par la crise sanitaire.

Une série de concerts au Peyrou en juillet

Dès le mois de juillet, des concerts produits par France Télévisions seront accueillis dans les jardins du Peyrou. Cinq soirées sont programmées du 2 au 6 juillet avec comme des artistes comme Eddy de Pretto, Claudio Capeo, Kendji Girac, Gaëtan Roussel, Clara Luciani, Black M, Yseult, Youssoupha, Fally Ipupa et Fatoumata Diawara entre autres.

Des concerts qui se feront "dans le respect des gestes barrières" précise Michaël Delafosse, avec une jauge de 1.000 personnes, et qui seront diffusés au mois d'août sur les chaines de France TV. "On veut que Montpellier soit la ville d'Europe où la vie reprend, qu'elle soit le rayon de soleil dont l'Europe a besoin" s'enthousiasme Cyril Meunier, vice-président de la Métropole, chargé du tourisme.

Des feux d'artifice du 14 juillet en ville

Les feux d'artifice du 14 juillet seront tirés cette année, non pas du domaine de Grammont comme cela se faisait chaque année, mais du centre, "depuis Port-Marianne ou du Peyrou, on verra ce qui est possible" précise Michaël Delafosse, cela évitera que les familles galèrent pour aller jusqu'à Grammont, et cela représente une chance de clientèle pour les bars et les restaurants".

49 congrès au Corum jusqu'à fin 2021

À l'annonce de ces concerts, s'ajoute celle de la reprise des congrès au Corum : 49 congrès jusqu'à la fin 2021. Un prévisionnel de 35.310 visiteurs et autant de personnes à loger. Des congrès qui avaient été annulés en 2020. Il n'y a pas encore de précisions sur les dates. Camille Galtier espère que ce sera après l'été, "pour que les visiteurs n'arrivent pas tous en même temps, on préférerait que ce soit étalé sur l'automne". Le vice-président du club hôtelier du grand Montpellier reste prudent, "on sait que les habitudes en terme de déplacements professionnels ont beaucoup évolué notamment avec les visioconférences".

Une série de congrès marquée par le Sommet Afrique-France du 7 au 9 octobre 2021, pour lequel le chef de l'État est attendu ainsi que des personnalités venues de toute l'Afrique.