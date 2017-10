Montpellier Métropole attaque l'entreprise qui a posé le revêtement devant le Peyrou

Il est très glissant et à plusieurs reprises les chauffeurs de bus qui passent à cet endroit ont fait valoir leur droit de retrait. Selon la Métropole , l'entreprise qui a livré les dalles a menti sur leur niveau d'adhérence.

Philippe Saurel président de la Métropole de Montpellier annonce "un recours juridique" contre l'entreprise qui s'est occupée de la réfection de la chaussée entre l'arc de triomphe et le jardin du Peyrou à Montpellier (Hérault) , là ou passe désormais la ligne 4 de tramway. Le revêtement est anormalement glissant lorsqu'il pleut.

Les chaussées glissantes c'est un problème récurrent à Montpellier de la place de la comédie ou les chutes sont fréquentes à la rue de la loge en passant donc par le Peyrou .

Mouillé ,le sol devient très dangereux notamment pour les bus qui chassent et qui ne veulent plus y passer. Le risque existe aussi pour les voitures, les deux roues et les piétons.

Frédéric Thiay chauffeur de bus à la TAM a déjà glissé Copier

Il y a eu tromperie sur la marchandise

Philippe Saurel qui connaissait ce risque pour avoir travaillé sur les travaux de la rue de l'université très pentue , avait alerté l'entreprise lors du chantier mais elle n'a pas voulu entendre , pire dit il, elle a menti sur la nature du produit .

Elle a annoncé des pierres antidérapantes à 90%, elles le sont à 30 % seulement.

La métropole a donc entamée une action juridique et promet de corriger le problème. En attendant les chauffeurs des lignes de bus 6 et 7 sont invités à faire un petit détour pour éviter le secteur.

Philippe Saurel en veut à l'entreprise qui a livré les pierres Copier

Philippe Saurel parle aussi de changer le revêtement de la place de la comédie lui aussi très glissant. Le coût serait de 3 à 4 millions d'euros et nécessitera de déplacer le marché de la comédie donc ce n'est pas pour demain.