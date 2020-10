Montpellier-Nîmes à la Mosson : "Un derby à huis clos, ça a beaucoup moins de saveur"

Les supporters des crocos privés de leur derby. La rencontre entre Nîmes et Montpellier a lieu ce dimanche au stade de la Mosson. A huis clos pour cause de Covid. Pour Franck Lucchesi, ancien défenseur de Nîmes et de Montpellier, le match aura beaucoup moins de saveur dans ces conditions.

Franck Lucchesi, 57 ans est un ancien défenseur du Nîmes Olympique. 9 derbys à son actif sans en avoir jamais gagné un seul ! 7 matchs nuls, 2 défaites. Celui qui se joue ce dimanche à la Mosson entre Nîmes et Montpellier sera à huis clos, pour cause d'épidémie de coronavirus. "Un derby comme ça, ça ne rassemble pas un derby !" Pour en avoir joué un à huis clos, il estime que ça donne la sensation de jouer un match amical. "Que ce soit aux Costières ou à la Mosson, les supporters ont un rôle à jouer. Pour l'équipe qui joue à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué".

"Les crocos doivent jouer leur jeu"

Quand on lui demande, dans ses conditions, quels conseils il donne aux joueurs du Nîmes Olympique, Franck Lucchesi répond : " Ils doivent jouer leur jeu. Montpellier a une très belle équipe cette année. Une équipe qui va surprendre et jouer les premiers rôles. Nîmes est dans un autre registre et joue le milieu de tableau voire mieux. Le Nîmes Olympique n'a rien à perdre." Pas question en revanche de livrer un pronostic. "Les deux clubs comptent dans ma carrière. Que le meilleur gagne !"