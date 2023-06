Montpellier renforce les effectifs de sa police municipale : 58 agents supplémentaires d'ici 2026

La Ville de Montpellier renforce les effectifs de sa police municipale avec 58 postes à temps plein créés d'ici la fin du mandat en 2026. Ils seront 241 à cette date. Il faut y ajouter la création de la police métropolitaine des transport, avec 42 agents à compter de septembre 2023. La délibération présentée ce lundi en conseil municipal a été adopté à l'unanimité.

Une partie de ces 58 policiers municipaux supplémentaires va renforcer les équipes de nuit, "Une priorité dans les grandes villes métropolitaines" souligne l'adjoint à la sécurité Sébastien Cote, qui rappelle que la police municipale à Montpellier fonctionne sept jours sur sept jusqu'à 4h du matin.

D'autres seront affectés aux postes mobiles de quartier (police de proximité), à la sécurité des piétons et des cyclistes , aux effectifs de la fourrière : "Le stationnement gênant en centre ville est une calamité", selon l'élu en charge de la sécurité. Et enfin au centre de supervision urbain, qui gère les caméras de surveillance dans la ville : 360 cameras à ce jour, une vingtaine de plus chaque année.

En septembre prochain , la Ville de Montpellier va créer sa police métropolitaine des transports : 42 agents seront déployés dans les transports en commun de la métropole.