Montpellier : une cérémonie pour le 75ème anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau

Montpellier, France

Ce lundi 27 janvier 2020, ils étaient une soixantaine à s'être rassemblés sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier pour le 75ème anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Une cérémonie à l'appel du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France qui a eu lieu devant le monument de la Résistance et de la Déportation. Parmi les personnes présentes, ils étaient nombreux à évoquer un regain d'antisémitisme en France.

Les actes antisémites ont augmenté, c'est dans les statistiques, c'est partout, on le sait !

Les personnes présentes ont évoqué pour beaucoup un regain de l'antisémitisme en France Copier

"Quand on voit les événements qui se passent et notamment ce qu'il s'est passé avec Sarah Halimi, on ne peut que dire qu'il y a des choses dramatiques qui se passent et malheureusement la justice n'est pas là pour défendre les juifs".

Alors qu'ils restent de moins en moins de survivants des camps, beaucoup ont également évoqué l'importance d'un devoir de mémoire.

Il faut sans arrêt en parler pour ne jamais oublier.

Les personnes présentes ont souligné l'importance des commémorations mais aussi le rôle des enseignants dans le devoir de mémoire. Copier

"Ça existera toujours la mémoire. Par la transmission ! Donc les enfants sont des héritiers. Un héritage se porte de père en fils donc il y aura toujours une continuité."