Montpellier "vaut le voyage" selon le Guide Vert Michelin

C'est la plus haute distinction du célèbre guide touristique. Montpellier conserve cette année ses trois étoiles dans le Guide Vert Michelin. Selon le livre, une étoile "vaut la visite", deux étoiles "valent le détour", trois étoiles "valent le voyage".

Le Guide Vert Michelin établit cette classification selon neuf critères : la première impression, l'expérience et la qualité de la visite, la notoriété du lieu, sa beauté, son charme, ce qu'il y a à faire et à voir, son patrimoine, la présence de labels et la qualité de l'accueil de l'office de tourisme. "C'est une fierté. C'est un guide quand même connu par la plupart des visiteurs, se réjouit Sandrine Chabanon, responsable de qualité RSE à l'Office de tourisme de Montpellier. C'est vraiment un gage de sérieux. Sans oublier que Montpellier est candidate en tant que Capitale européenne de la Culture en 2028. On est ravis, c'est vraiment une reconnaissance pour tous les efforts engagés sur tout le territoire."

Ville moderne et agréable

Qu'est-ce qui a séduit le Guide Vert Michelin ? "Montpellier est une très belle ville d'art, avec un centre historique très bien mis en valeur et très animé, répond Philippe Orain, directeur du célèbre guide. Lorsqu'on arrive à Montpellier, on découvre une grande ville moderne, jeune, agréable."

La ville vaut donc le voyage : "Quand on regarde la qualité de l'accueil et des visites que l'on peut faire, on peut y passer facilement 2 ou 3 jours. C'est une destination incontournable du Grand Sud de la France, bien-sûr !", ajoute-t-il.

