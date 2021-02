Montpellier veut créer "un choc des mobilités dès 2025"

"Il faut créer un choc des mobilités, changer de braquet, changer de système en cinq ans". L'ambition est affichée : un milliard d'euros. La métropole de Montpellier veut réduire la place de la voiture dans nos vies, au profit du vélo, de la marche, du tramway, bus et du train via une "mobilité décarbonée". Pour convaincre de ce choix politique, Julie Frêche, vice-présidente chargée des mobilités dresse un tableau alarmiste : "dans la métropole, le trafic routier est responsable de 80 % des émissions des monoxydes et dioxydes d'azote et de 57 % des gaz à effet de serre". Elle rappelle que cette pollution cause "la mort de 48 000 personnes en France et qu'elle représente 9% de la mortalité en France". "Un enjeu de santé publique et de pouvoir d'achat. La voiture coûte très chère" selon Michaël Delafosse, président de la métropole.

La métropole se donne cinq ans pour changer nos habitudes de déplacements

Julie Frêche veut réduire l'utilisation de la voiture en cinq ans, "c'est une urgence climatique". Une carte (à retrouver à la fin de l'article) présentée en conseil de Métropole montre le niveau de pollution aux particules fines dans la métropole, de nombreux secteurs sont particulièrement exposés. C'est le cas à Montpellier des avenues de la liberté, Albert Dubout, Clémenceau, Gambetta, les échangeurs Montpellier Sud et Ouest, l'avenue de l'Europe et le centre ville de Castelnau-le-Lez, Saint jean de Védas, la bordure de l'A750 et la N109 à Juvignac comme la route de Nîmes au Crès. Si les recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, étaient suivies, en dessous de 20 microgrammes par m3 de ces particules, c'est tout Montpellier qui est concerné, ainsi que Pérols et Lattes où 32 000 voitures passent chaque jour avenue de l'Europe. Selon Julie Frêche, 140 000 véhicules entrent et sortent de la ville de Montpellier, 13 000 à Restinclières et 5000 à Sussargues. Des trajets qui placent Montpellier à la 9ème place des villes des plus embouteillées de France. Une situation qui va empirer avec l'attractivité démographique de Montpellier. Les projections évoquent 94 000 véhicules motorisés en 2030 dans la métropole pour 77 000 en 2017. Pour renverser la tendance, il faut donc un "choc des mobilités" comme le nomme Julie Frêche, en créant "un choc de l'offre et un choc de la demande".

Développer les transports en commun

La gratuité des transports en commun mise en place dès la rentrée 2020 est le marqueur de cette politique en faveur des mobilités douces. Elle sera élargie aux jeunes et aux seniors cette année et en 2023 à tous. Difficile d'évaluer la fréquentation des transports en commun depuis septembre à cause de la crise sanitaire mais 60 000 pass ont été délivrés depuis cette date.

La ligne 1 du tram sera étendue jusqu'à la gare Sud de France en 2024. Une extension qui permettra de desservir la ZAC Cambacérès qui, à terme, accueillera 25 000 personnes (la halle de l'innovation, le lycée Pierre Mendès-France, la Montpellier Business School, siège de la CCI, CFA régional, 32 000 m2 de bureaux et le château de la Mogère entre autres...).

La livraison de la ligne 5 du tram en 2025 s'inscrit évidemment dans ce plan des mobilités pour désengorger les routes et réduire le choix de la voiture pour les déplacements professionnels. Ce sont 17 kms de rail, 26 stations pour 80 000 voyageurs attendus par jour.

Quatre lignes de bus à haut niveau de service

Quatre lignes de bus à haut niveau de service vont être crées sur un total de 50 kms. 60 bus qui fonctionneront au gaz naturel, à l'hydrogène ou à l'électrique. Une desserte toutes les 10 minutes aux heures de pointe avec un trajet le plus direct possible et des itinéraires piétons et vélo jusqu'aux arrêts. 100 000 habitants sont concernées par ces lignes.

La ligne 1 de BHNS desservira Castries, Vendargues, Salaison, Le crès, Sablassou, place de l'Europe à Castelnau-le-Lez en passant par les pôles économiques Millénaire, la Pompignane et Eurêka.

La ligne 2 du BHNS remplacera l'actuelle Ronde, sur les boulevards de la ceinture Sabine, Paul Valéry, Père Soulas, Saint-Eloi, Aiguelongue, Charles de Gaulle à Castelnau, Benjamin Franklin et la gare Sud de France.

La ligne 3 du BHNS desservira le quartier des Cévennes jusqu'au pôle Euromédecine.

La ligne 4 du BHNS reliera l'ouest de la métropole,Cournonsec, Cournonterral, Pignan et Lavérune.

C'est une option choisie depuis longtemps par l'agglomération de Nîmes.

Accélérer le plan vélo

La métropole souhaite aller plus vite pour favoriser les déplacements à vélo entre les communes et desservir les zones d'emploi en réalisant un Réseau Express Vélo. 170 kms de pistes cyclables sont programmés d'ici 2025. L'objectif là aussi est d'éviter les trajets en voiture sachant que 57% des déplacements dans la métropole sont inférieurs à 3 kms dont 41 % sont réalisés en voiture.

Un plan de 150 millions d'euros devrait permettre de développer "un système vélo" selon Julie Frêche.

A la prime de 500 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf, pour laquelle 2300 dossiers ont été déposés dont la moitié validée, s'ajoute une prime de 200 euros pour un vélo électrique d'occasion. La métropole va mettre à disposition 3000 VAE en location longue durée avec option d'achat. Des garages à vélo sécurisés vont être installés dans toute la métropole et 1000 places de stationnement pour vélo seront mis en place dans les parkings existants.

Un plan mobilités adopté en conseil de métropole ce lundi.