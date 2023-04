Montpon-Ménestérol en Dordogne bientôt rebaptisée Montbon-Cholestérol pour "promouvoir le bon gras"

"Il y a eu de longues discussions" reconnaît la maire de Montpon-Ménestérol, Rozenn Rouiller mais les élus du Conseil municipal ont décidé de se démarquer pour la santé de tous. Ils vont voter le 3 avril prochain, lors du prochain conseil municipal une délibération pour changer le nom de la commune.

Les panneaux bientôt remplacés

Montpon-Ménestérol va devenir Montbon-Cholestérol. Les habitants ne s'appelleront plus les Montponnais mais les Montbonnais. Il s'agit d'un changement de quelques lettres pour marquer les esprits et pour montrer que la commune s'engage pour la santé de tous. "En tant que médecin, explique Rozenn Rouiller*, il me semblait important de m'engager dans cette cause"*. En France, environ 20% des Français ont du mauvais cholestérol qui peut provoquer à terme des maladies cardiaques ou des insuffisances rénales.

A Montpon-Ménestérol, le taux de mauvais cholestérol n'est pas plus élevé qu'ailleurs explique la maire qui veut mettre en avant le "bon cholestérol" produit ici "nous avons des producteurs locaux, des maraîchers, des producteurs bio et puis le canard".

Les panneaux d'entrée de ville vont être remplacés avec le nouveau nom "mais aussi les papiers d'en-tête de la mairie et le site internet". La mairie le fera dès qu'elle aura le feu vert de la préfecture de la Dordogne à qui elle va transmettre les documents.

Des réunions publiques organisées avec les habitants

Cette décision est plutôt bien acceptée dans la commune "nous avons l'approbation des médecins de la maison de santé et même de l'Agence régionale de santé". Les habitants de Montpon-Ménesterol ont reçu un prospectus dans leur boîte aux lettres pour leur annoncer le changement, des réunions publiques ont également été organisées.

Jean-Marc avait entendu sa voisine en parler. Cet habitant a d'abord cru à une rumeur et la semaine dernière il a trouvé l'affichette "c'est une bonne idée, mon médecin va être content et puis surtout cela va nous faire connaître au niveau du département et au niveau national".

Les restaurateurs et le boucher revoient leurs cartes

Tous les restaurateurs de la commune ont également été prévenus et Adeline, propriétaire du Petit Gavroche a déjà commencé à revoir sa carte : "on va partir sur beaucoup plus de plats avec des légumineuses, des germes et puis des légumes cuits à l'eau. On va remplacer la joue de bœuf par un croustillant de légumes, ce n'est qu'une question d'adaptation".

Si la majorité des habitants de Montpon-Ménestérol approuve le changement, le boucher-charcutier de la commune regrette ce choix. Il vend des rillettes, du saucisson, tout ce qui est accusé de provoquer du mauvais cholestérol "c'est une catastrophe pour nous, on est avant tout une charcuterie avant tout, on est traiteur aussi. Enlever tout ce qui est cochon et gras ce n'est pas facile, car cela a moins de goût. On va essayer de faire plus de boudin et puis du poulet". Le charcutier de Montpon-Ménestérol prévoit aussi de doubler ses quantités de canard en vitrine.