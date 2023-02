Montrésor : une pétition signée par près de 700 personnes pour trouver un remplaçant au médecin sur le départ

La petite commune de Montrésor trouvera-t-elle un nouveau médecin ? En tout cas, Gilbert Lapierre se démène pour. Depuis le 9 Janvier, il a enchaîné, avec sa femme, du porte-à-porte et la tournée des commerces dans le village et les communes aux alentours pour faire signer sa pétition. Une pétition pour demander un remplaçant au seul médecin généraliste de Montrésor, sur le départ. Près de 700 personnes ont apposé leur signature.

ⓘ Publicité

C'est une problématique, malheureusement de plus en plus courante : le manque de médecins en Indre-et-Loire. Fin mars, le seul médecin généraliste, le docteur Elodie Lambert installé depuis 15 ans dans la petite commune de 300 habitants de Montrésor va dévisser sa plaque, non pas pour partir à la retraite mais par épuisement face à la surcharge de travail, les difficultés techniques et la lourdeur administrative. Si elle affirme avoir plusieurs fois alerté les autorités sur ses soucis, elle a finalement décidé de jeter l'éponge et quitter le département.

Trouver un nouveau médecin, une mission quasi impossible

Un départ déjà regretté par les habitants, inquiets également pour la suite, car aucun médecin ne prendra pour l'instant sa succession. Pas question pour Gilbert Lapierre de laisser faire. Le retraité et habitant du village a donc réussi à faire signer une pétition. Parmi les signataires, Patricia, une commerçante de Montrésor, dont l'un des enfants était suivi par la doctoresse pour une maladie chronique. "C'est dramatique. Elle a tout fait pour que les traitements fonctionnent, pour son confort à lui. Là, il faut tout réexpliquer à un nouveau médecin et déjà trouver un médecin. C'est ça qui est déjà compliqué."

Un élan citoyen

D'autant que les trois médecins du secteur sont déjà bien occupés. Les 1.200 patients de la doctoresse sont donc sur le carreau. Il leur faudra sans nul doute parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver un nouveau médecin. "La solution sera peut-être de déménager", assure Christiane Lapierre. Une situation impensable pour son mari qui se définit comme un lanceur d'alerte. En plus de sa pétition, il a même tenté de trouver lui-même un médecin. "J'ai essayé de secouer le cocotier de manière à ce que nous ayons un nouveau médecin. Nous sommes un milieu rural. C'est très urgent, si nous n'avons plus de médecin, c'est clair que c'est le début du désert médical. En tant que simple citoyen, ça nous ne le voulons pas", assure Gilbert Lapierre.

Dans les faits, le territoire de Loches auquel appartient Montrésor n'est pas une zone carencée selon l'Agence régionale de santé. La densité médicale est de 109 pour 100.000 habitants. Un taux au-dessus de celui du département qui est de 100 docteurs pour 100.000 habitants.

L'impuissance du maire de Montrésor

L'ARS, l'Ordre des médecins, les élus que Gilbert Lapierre a aussi alerté à coups de nombreux mails, en vain. "Jusqu'à présent, aucune réponse et cela passe mal. Il faut absolument que le problème de santé soit une priorité." L'habitant a également contacté son maire, Frédéric Gaulthier. L'édile qui reconnaît son impuissance. "Je comprends leur inquiétude, mais nous n'inventons pas des médecins. Nous cherchons des solutions. Il faut que l'on mette toutes les chances de notre côté pour les accueillir sur le territoire. Et là dessus, je veux jouer collectif. On sait bien que le service qui était rendu par notre doctoresse n'était pas que pour les 300 habitants de Montrésor. Donc si demain, on trouve un médecin qui s'installe à deux kilomètres de chez nous, ce sera aussi pour notre commune ce service. C'est vrai que ce genre de projet est plus long à monter, mais il faut aussi que l'on trouve des solutions durables", prévient le maire.

En attendant des solutions concrètes, Gilbert Lapierre jouera sa dernière cartouche avant de se retirer en espérant que les élus fassent le nécessaire. Il sera reçu ce vendredi en sous-préfecture de Loches par un conseiller.