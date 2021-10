Montreuil : cent millions d'euros pour rénover deux quartiers prioritaires de la ville

La ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) va bénéficier d'un projet de renouvellement qui porte sur deux de ses quartiers. Le quartier Morillon situé à l'est de la ville et plus au nord le quartier de la Noue-Clos Français. Un financement à hauteur de 100 millions d'euros.

Deux quartiers de la ville de Montreuil vont faire peau neuve ces prochains mois, voire ces prochaines années. Celui du quartier Morillon situé à l'est de la ville et celui du quartier de la Noue-Clos Français. "Il y avait une grande urgence de les rénover, ce sont des quartiers qui se sont dégradés, qui avaient besoin d'air frais. Et je suis heureux que nous ayons été entendu", souligne avec enthousiasme le maire PC de la ville Patrice Bessac.

Un programme à 100 millions d'euros

"Mes locataires me disent qu'ils sont là depuis plus d'une cinquantaine d'années. Il fait froid dans les appartements, c'est très vétuste", raconte Wijdène à France Bleu Paris. Elle est gardienne d'immeuble au Morillon depuis quatre ans. "Il faut les isoler parce qu'il fait froid mais surtout passer un coup de propre, faire en sorte que ce soit entretenu", poursuit-elle. Mais l'entretien des appartements et des bâtiments ne suffit plus. Il faut totalement réaménager l'espace public.

"Ces bâtiments datent des années 60/70. Ils sont assez proches les uns des autres avec entre quatre tours cette dalle en béton. Donc on va essayer d'apporter de la vie, de la végétalisation. C'est une place de village quelque part ici. On va se projeter en tout cas c'est l'ambition que l'on a avec ce programme de renouvellement urbain", explique Gaylor Le Chequer, adjoint à la ville de Montreuil.

Le programme est de 100 millions d'euros. Financé à 70% par Action logement. Mais c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine qui chapeaute le projet. "Il faut vraiment en finir avec ces appartements, ces passoirs thermiques où il fait trop froid l'hiver et trop chaud l'été. On a les moyens de lutter contre ça avec l'isolation par l'extérieur, le changement des fenêtres. Maintenant il faut faire", ajoute Olivier Klein, le président de l'ANRU.

"Par exemple dans ce quartier le Morillon, tout va être réhabilité, rénovation énergétique, changement des salles de bain, ça c'est pour les logements par exemple mais aussi la création d'une salle de quartier, l'extension de la bibliothèque pour nos enfants ou encore du centre de quartier. Ou alors la rénovation des espaces publics et de la rue principale. C'est de la rénovation pour que les choses soient belles", conclut Patrice Bessac, le maire de Montreuil.