Montreuillois : des hommes se mettent à la natation synchronisée

Écuires, France

A la piscine d’Ecuires, dans le Montreuillois, une petite révolution est en cours. Depuis au moins deux générations, il y a une tradition locale de natation synchronisée, avec une association qui regroupe aujourd’hui près de 200 personnes. Et au milieu des jeunes filles, il y a aussi un vingtaine de garçons qui ont voulu suivre les pas de leurs grandes sœurs. Mais, depuis quelques mois, leurs papas s’y sont mis également.

De grands débutants

Ces hommes sont encadrés par Dominique Callenaere, qui les pousse à se surpasser : "Ils sont tous nageurs. Mais là ils passent à la position verticale, essentiellement avec un mouvement de rétropédalage. On reste à la surface grâce aux jambes, c'est un mouvement qui est pas forcément naturel."

On a trouvé un créneau horaire supplémentaire le samedi soir, mais il faudrait qu'ils fassent aussi des assouplissements, du gainage, parce que ce sont de grands débutants.

Pour soutenir un enfant moqué

Cette équipe masculine est née d’une bonne action. Car, parmi les enfants garçons qui font de la natation synchronisée, l’un d’eux, Pierre, 11 ans, était démoralisé. Il voulait arrêter. En fait, il en avait assez de se faire chambrer voire insulté à l’école. Alors pour réagir, son père, lui même nageur, a mobilisé d’autres papas et puis le recrutement s’est élargi.

Pour soutenir un garçon qui était moqué à l'école parce qu'il pratique la natation synchronisée, les papas et d'autres hommes s'y sont mis. © Radio France - Matthieu Darriet

Joan est maître-nageur à la piscine, et il s’est fait embarquer dans l’aventure : "Les garçons ont tout autant leur place en natation synchronisée. De savoir qu'un petit loulou se faisait un peu incendier à l'école avec des certains propos haineux, ça m'a touché. Et je me suis pris au jeu."

Faire évoluer les mentalités

L'équipe masculine est désormais constituée de neuf gars, dont le plus âgé a plus de 70 ans. Il s’appelle Jean-Luc. Il est père et grand-père de nageur et lui qui faisait du water-polo dans sa jeunesse, il s’éclate dans la natation synchronisée : "On a été voir le film _Le grand bain_avec une bande de copains, des parents de nageurs et des dirigeant. Et on s'est dit pourquoi. On va prouver que la natation artistique peut aussi aller aux hommes."

On a plus la souplesse de nos vingt ans, mais je pense qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose et à faire évoluer les mentalités.

Participer à des compétitions

Lors du gala annuel du club, à guichets fermés, il y a dix jours, ces hommes ont présenté leur première chorégraphie de plus de 2'30''. Et ça aurait pu s ‘arrêter là, le message étant passé et suscitant de l’admiration et de l’intérêt dans tout le Montreuillois et même au-delà. Mais la coach de l’équipe a inscrit ses hommes dans une première compétition départementale, le 28 avril. Ils seront un peu tous seuls, car ils sont la première équipe du Pas-de-calais ; mis qu’importe, cette fois, ils seront réellement jugés avec les règles de la discipline.

Mais pour la suite, c'est l'incertitude car la piscine d’Ecuires va subir de gros travaux pour plus de six mois. Un coup dur pour l’ensemble du club qui se retrouve sans bassin.