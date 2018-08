Montrond-les-Bains, France

Dans la résidence Domitys de Montrond-les-Bains, un accueil temporaire pour les personnes âgées est proposée. Les seniors peuvent venir passer quelques semaines dans la résidence et profiter de tous les services. Une formule qui fonctionne bien, puisque la dizaine de logement temporaire est réservée . "C'est un petit village dans la ville au final. Ce sont des personnes qui peuvent être tout à fait aptes à leur domicile mais qui ont besoin d'un peu d'accompagnement sur certaines personnes de l'année, comme en période hivernal quand ils habitent dans des endroits un peu isolés, ou encore pendant les périodes de vacances pour rassurer les familles", explique Fabien Froget, le directeur de la résidence.

Des vacances tranquilles

Cet été, les logements temporaires sont tous occupés. Et l'un d'entre eux l'est pas Emile. Ce lyonnais de 98 ans vient passer trois semaines tous les été depuis cinq ans à Montrond-les-Bains : "Pendant que mes enfants et mes petits-enfants partent en vacances, je me retrouve tout seul dans mon appartement de Lyon. _Ici, je suis en sécurité, et mes enfants sont rassurés_, ils savent que s'il m'arrive quelque chose, il y aura quelqu'un rapidement près de moi".

Les résidents viennent aussi ici après une hospitalisation, pour se remettre tranquillement avant de rentrer chez eux. C'est le cas de Jeannine. Cette stéphanoise de 85 ans est à Montrond-les-Bains depuis le mois de mai et elle est plutôt satisfaite : "Je ne voulais pas embêter mes enfants. Et puis, c'est un peu les vacances pour nous aussi, il y a plein d'activité que je n'aurais pas pu faire si jamais été chez moi. Je vais à la danse orientale, au cinéma... C'est très sympa." A tel point que Jeannine aimerait bien rester plus longtemps dans la résidence Domitys.

Pour avoir une place dans la résidence, il faut s'y prendre en avance. Fabien Froget, le directeur de la résidence détaille : "Généralement il faut réserver en janvier pour avoir une place en juillet et août. Et dès maintenant pour une place pour les vacances de Noël". Les logements sont des appartements, où les personnes peuvent venir seule ou en couple. Les tarifs sont variables selon les périodes, entre 60 et 110 euros la nuit.