Montval-sur-Loir : Une factrice livre des repas aux personnes âgées isolées

C'est un service inédit qui est mis en place depuis deux mois dans le sud Sarthe. La poste en partenariat avec le traiteur Ô Saveurs de Bercé propose le portage de repas à domicile pour les séniors isolés dans le canton de Montval-sur-Loir. Véronique Jouet est la factrice qui s'occupe exclusivement de la livraison des repas. Chaque matin elle fait 60km pour pouvoir livrer ses 13 clients avant midi. "Ayant eu des problèmes de santé, ce nouveau service me convient beaucoup mieux. C'est presque un autre métier, car à chaque livraison je dois vérifier si la personne se porte bien. On leur apporte à manger mais aussi du lien social".

Un repas, mais aussi du lien social

La factrice a d'ailleurs suivi une formation pour gérer au mieux les relations avec les personnes âgées, l'hygiène et la sécurité. René Aubin fait partie des premiers clients de ce nouveau service proposé par La Poste. Chaque matin il attend avec impatience la venue de Véronique Jouet :

Disons que le repas, c'est une nécessité, et puis pour la solitude c'est aussi un plaisir d'avoir quelqu'un. Ça détend un peu quoi. C'est vrai que quand j'ai le cafard, Véronique est un peu mon rayon de soleil".

Respecter la demande des séniors

Les plateaux repas sont eux préparés par le traiteur Ô Saveurs de Bercé basé à Montval-sur-Loir avec des produits locaux tout en respectant la demande des séniors. " 98% des repas sont fabriqués sur place dans notre laboratoire, à part la pâtisserie qui vient de chez un collègue boulanger. On est très à l'écoute de la demande des personnes. On peut faire du mixé, haché, sans sel, c'est vraiment à la carte. C'est pas une industrie, c'est un service, on est là pour apporter de la qualité et du réconfort."

Le tout premier service en Sarthe

Ce service est le tout premier en Sarthe. Les livraisons passent par les communes de Dissay-sous-Courcillon, Chenu, Luceau, Lavernat et Montval-sur-Loir. Avec des clients au rendez-vous, un deuxième circuit est actuellement en réflexion.