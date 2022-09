Monument préféré des Français : "Je votais cent fois par jour pour la gare maritime et le Redoutable"

Il est aux environs de 23h15 ce mercredi dans l'auditorium de la Cité de la mer de Cherbourg. Environ 350 personnes retiennent leur souffle. Il ne reste que deux candidats dans l'émission du "Monument préféré des Français 2022". Sur le grand écran, l'animateur Stéphane Bern apparaît devant un aquarium. "Le monument préféré des Français 2022, eh bien, c'est la gare maritime de Cherbourg et le sous-marin Le Redoutable". S'en suit un concert d'applaudissements et une explosion de joie dans la salle.

La gare transatlantique et Le Redoutable sacrés : le bonheur des Cherbourgeois Copier

Un résultat qui sonne comme un soulagement pour Marie-Christine, une Equeurdrevillaise retraitée de la Direction des Constructions navales (DCN). "Je suis émerveillée, très heureuse. Je votais cent fois chaque jour pour essayer de faire avancer les choses. Là, c'est magnifique", confie la Manchoise, des trémolos dans la voix. Une consécration presque logique pour Vincent. "C'est un monument très divers mine de rien car on peut y _visiter un engin militaire_, la gare transatlantique art-déco, et puis il y a les aquariums. Tout le monde y trouve son compte, petits et grands", justifie le Cherbourgeois.

La plaque doit désormais trôner à l'entrée de la Cité de la Mer © Radio France - Pierre Coquelin

Virginie Brenot-Beaufrère, responsable service culturel Cité de la Mer : "Le redoutable est toujours à l'heure actuelle le plus grand sous-marin visitable au monde" Copier

Sauvée in extremis

C'est l'Amérique pour la gare Transatlantique, et le Redoutable se mue en Triomphant. Dans la salle, tous les regards vont vers un homme, Bernard Cauvin, le papa de la cité de la Mer. "C'est son bébé, il a tout donné pour sa Cité de la Mer", sourit Christiane. "C'est presque quelque chose de logique ! La Cité de la Mer le mérite. Sa beauté, sa grandeur, le sous-marin Le Redoutable arrivé il y a maintenant 22 ans", explique Thierry.

La cerise sur le gâteau, c'est le sous-marin Le Redoutable. C'est une chance incroyable de pouvoir le visiter. Depuis que je travaille à Naval Group, je m'en rends d'autant plus compte - Maxime

A l'époque de sa construction, dans les années 1930, "ce bâtiment de deux hectares et demi était le deuxième bâtiment de France le plus grand après le château de Versailles. Il n'en reste qu'un hectare et demi, mais la gare a été laissée à l'abandon dans les années 1970-1980 car jugée trop grande et trop chère à entretenir. Et il fallait faire de la place. Elle a été sauvée in extremis. C'est un grand avantage", souligne Virginie Brenot-Beaufrère, responsable du service culturel à La Cité de la mer. L'autre élément phare de la visite, c'est Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire français lanceur d'engin lancé à Cherbourg par le général de Gaulle en 1967. "C'est toujours à l'heure actuelle le plus grand sous-marin visitable au monde", ajoute-t-elle.

Manuela Mahier, vice-présidente agglomération du Cotentin : "C'est notre pépite à nous" Copier

Locomotive touristique

Trois ans après Saint-Vaast-La-Hougue "Village préféré des Français 2019", le Cotentin est de nouveau en haut de l'affiche. "Jamais deux sans trois, je ne sais pas qui sera le troisième. Mais ça va amener encore plus de monde. c'est très bien pour la région", se réjouit Stéphanie, qui travaille à l'office du tourisme du Cotentin. "C'est la locomotive du Cotentin, avec une équipe formidable, des femmes et de hommes mobilisés et professionnels. On est dans la sensibilisation, la découverte, l'éducation. C'est notre pépite à nous. Aujourd'hui, elle est honorée. On doit être fiers", se réjouit Manuel Mahier, vice-présidente de l'agglomération du Cotentin, en charge du rayonnement du territoire. Un sacré cadeau pour les vingt ans de la Cité de la Mer, qui devrait battre son record de fréquentation.

Emission spéciale ce vendredi de 9 heures à 11 heures sur France Bleu Cotentin

Bernard Cauvin, président de la Cité de la Mer : "Cette année, je suis convaincu qu'on va faire au moins 250.000 visiteurs" Copier

