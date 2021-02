Moquée pour son physique au collège, Lola remporte un concours international de mannequinat

La bretonne Lola Pierre a remporté le 31 janvier 2021 la 37ème édition du prestigieux concours international de mannequinat Elite model look. Une belle revanche pour cette lycéenne de 16 ans qui a vécu de années collège difficiles.

"Moi, il y a un an, je me disais que j'étais laide, je ne pensais pas réussir à faire un truc comme ça." Installée dans un canapé de la maison familiale à Plérin dans les Côtes d'Armor, Lola Pierre a encore du mal à réaliser qu'elle vient de signer un contrat dans l'une des plus grandes agences de mannequins au monde.

Harcelée au collège

"Je n'ai jamais eu vraiment confiance en moi", poursuit Lola qui est en Première au lycée Ernest-Renan à Saint-Brieuc. Les années collège ont été difficiles. "J'ai été harcelée", révèle Lola.

C'était dur d'être plus grande que tout le monde, d'être traitée de laideron, de moche, de Kapla...

Depuis l'annonce du résultat du concours, la messagerie du portable de Lola est très sollicitée... "J'ai eu beaucoup de messages ! Bizarrement, j'ai beaucoup d'amis d'un coup", sourit Lola. "La roue tourne, comme on dit."

Encouragée par sa mère

"J'étais convaincue qu'elle avait, sans doute, un potentiel pour faire ce genre de choses. Elle, pas du tout", reconnait la mère de Lola. C'est elle qui a inscrit sa fille au concours "pour qu'elle prenne confiance en elle".

ECOUTEZ : La revanche de Lola, un reportage de Johan Moison Copier

Lola a rendez-vous au mois d'avril à Paris avec les équipes d'Elite model look. Mais pendant les différentes étapes de la sélection du concours, la jeune Plérinaise a déjà pu côtoyer virtuellement de célèbres mannequins comme Jasmine Sanders ou Coco Rocha.