Morbihan : à Guidel, le bain de soleil en bord de mer, pour ce premier "beau" weekend des vacances

C'est une certitude, un coup d’œil aux plages du Morbihan suffit à le prouver, les touristes sont bel et bien arrivés ! En ce premier beau et long weekend des vacances, sur les parkings, les plaques minéralogiques affichent 75, 91, 95. De nombreux franciliens ont décidé de profiter des vacances pour venir prendre un bol d'air en Bretagne, mais aussi des sudistes ou des locaux. Pour tous, c'est l'occasion de se vider l'esprit et d'oublier un peu l'ambiance morose de la crise.

"On se laisse pénétrer par cette luminosité, cette fraîcheur, c'est formidable. C'est ce que nous étions venus chercher", confie un Sétois, croisé à Guidel. Une autre vacancière confirme,"voir le bleu, la liberté. Nous sommes tous restés enfermés chez nous, on oublie un peu." Alors que les derniers mois ont été difficiles, "on mérite des vacances, déjà en temps normal, et là encore plus", ajoute cette plaisancière, qui travaille en milieu hospitalier.

Les restaurateurs espèrent pouvoir rattraper une partie de leur saison

Pour William D'aguanno, le responsable de salle du restaurant "La moule qui saoule" à Guidel, c'est une très bonne nouvelle. "On est entré dans le dur des vacances, les touristes sont là. La météo est là aussi et c'est important. Je pense que cela ne va pas arrêter de déferler toute la semaine, jusqu'à l'apogée entre le 13-14 juillet et le 15 août." Mais le restaurateur le sait, cela ne permettra, pas de rattraper tout ce qui a été perdu durant la crise sanitaire. "Je pense que cela va être une saison régulière, mais nous devons restreindre un certain nombre de places, pour respecter les mesures de sécurité." Le restaurateur a donc décidé d'étaler son service, pour tenter d'attirer le plus de clients possible.

Le reportage de France Bleu Breizh Izel, sur une plage de Guidel.