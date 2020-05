Morbihan : les maires de Billiers, Damgan et Erdeven demandent à fermer leurs plages

Le test n'a pas été concluant. En fin de semaine dernière, le préfet du Morbihan a autorisé la réouverture de plages dans 33 communes du département. Une ouverture "dynamique" sans possibilité de poser sa serviette pour prendre le soleil. Mais à la veille du week-end de l'Ascension, certains élus morbihannais ont décidé de faire marche arrière.

Fermeture dès mercredi soir

Les maires de Damgan, Billiers et Erdeven ont demandé la fermeture de certaines de leurs plages à partir de mercredi soir. La grande plage de Damgan va être fermée, les autres n'étant accessibles que pour les activités nautiques. Il ne sera plus possible non plus de se rendre sur les plages des Barges et des Granges à Billiers. Enfin, la plage Kerhilio d'Erdeven va aussi être fermée ce mercredi 20 mai. Les arrêtés devraient être pris dans la journée. La préfecture du Morbihan indique que d'autres maires pourraient suivre le mouvement.

Ces fermetures sont la conséquence des comportements constatés durant le week-end.La préfecture évoque des incivilités, le non-respect de la distanciation sociale et des arrêtés municipaux avec notamment plusieurs groupes statiques. La dégradation des aménagements mis en place par les municipalités, la présence de chiens en liberté sur la plage sont aussi pointés du doigt.

De son côté, le maire de Saint-Malo a lui aussi appelé au respect des règles et n'exclut pas des sanctions durant le week-end de l'Ascension où l'affluence pourrait être importante sur les plages bretonnes.