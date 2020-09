Morbihan : elle a fui la ville pour s'installer sur la côte bretonne

"Au lendemain du confinement, je suis venu visiter des maisons près de Lorient. 22, en tout. _Toutes ont été vendues dans la semaine_", sourie Sylvie, devant sa nouvelle maison à Riantec. Elle a signé, avec son compagnon, Jules, l'acte de vente fin août, quelques mois seulement après avoir pris la décision de venir habiter à la campagne.

"Un coup de poker"

"On a été confiné dans le coin, dans le Morbihan, pendant trois mois, poursuit-elle. Au déconfinement, on ne voulait pas rentrer dans notre appartement toulousain, on était tellement bien en bord de mer, sans voiture, sans bruit. On a fini par trouver cette maison de 150 m² et 900 m² de jardin."

Vue sur le jardin. © Radio France - Paul Sertillanges

Le couple a pu rapidement quitter son domicile toulousain car elle travaille à domicile et lui pense trouver facilement du travail en tant qu'ingénieur informaticien. _"_On s'est préoccupé un peu du travail après l'achat de la maison, mais c'est vrai que l'on a des situations qui nous le permettent", assure Sylvie.