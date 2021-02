Vaccination contre le Covid : une Bretonne passe 100 appels pour obtenir un rendez-vous

L'agence régionale de santé avait annoncé la réouverture de nouveaux créneaux de vaccination contre le Covid ce lundi 15 février. Plus de 60.000 doses de vaccin sont attendues en mars. Mais comme à chaque fois, les Bretons se sont rués sur leur téléphone et les plateformes d'appel ont saturé.

Connectée dès 5h30 sur Internet pour obtenir un rendez-vous

Ce lundi, Sandrine, une Morbihannaise s'est acharnée sur son téléphone dans le but de décrocher des rendez-vous pour ces deux parents âgés de 76 et 88 ans, habitants du secteur de Baud. "Ma mère avait déjà essayé à plusieurs reprises il y a quelques semaines, sans succès. Je voyais bien que cela la stressait alors je lui ai proposé de le faire à sa place. Je me suis connectée sur Internet dès 5h30 mais tout semblait complet. À partir de 9h j'ai commencé les appels à l'hôpital de Pontivy."

"J'ai passé plus d'une centaine d'appels. La plupart n'aboutissaient pas, parfois ça sonnait dans le vide ou occupé et parfois j'avais le répondeur qui ne semblait pas mis à jour. Finalement, après plusieurs heures et après avoir attendu après le message du répondeur j'ai eu quelqu'un," raconte Sandrine.

Deux rendez-vous obtenus dans la semaine

Coup de chance, elle a même obtenu deux rendez-vous pour ces parents le 20 février. "J'ai aussi les rendez-vous pour la deuxième injection au mois de mars. Ils vont être très soulagés car ils ont des santés fragiles et n'osaient pas trop sortir. J'espère que je vais aussi pouvoir les embrasser très bientôt."