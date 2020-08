Morbihan : le port du masque devient obligatoire sur les marchés

Les mesures de lutte contre le coronavirus se renforcent dans le Morbihan. Comme en Ille-et-Vilaine, la préfecture a décidé d'imposer le port du masque sur tous les marchés du département qui accueillent au moins 15 exposants.

Valable jusqu'au 13 septembre

La mesure entre en vigueur ce samedi 8 août et reste valable, pour le moment, jusqu'au 13 septembre inclus et elle s'impose à toute personne âgée de onze ou plus sauf aux personnes en situation de handicap qui peuvent justifier de leur situation par un certificat médical. Il faut ajouter que les braderies et vides-greniers sont également concernés par l'arrêté.

Toute personne qui ne se plierait pas à cette obligation est susceptible d'écoper d'une amende de 135 euros en cas de contrôle. Elle peut monter jusqu'à 3.750 euros en cas de récidives sur une période d'un mois.