Morbihan, les bains de mer accompagnés pour les personnes handicapées

Carnac Plage, Carnac, France Vannes Morbihan

A Carnac, sur la grande plage, il y a 2 personnes pour aider à descendre et remonter la plage et pour la mise à l'eau. Il y a des sanitaires adaptés aux personnes handicapées. Et tout le matériel : notamment les "Tiralo", ces fauteuils avec lesquels on peut rouler sur le sable et rentrer dans l'eau.

Les fauteuils Tiralo et Hippocampe sur la plage de Carnac © Radio France - François Rivaud

Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce service n'ont pas à réserver. Elles se présentent à la plage, au poste de secours. Il y a des places de parking réservées et une signalétique adaptée.

Le service fonctionne tous les jours depuis le 5 juillet © Radio France - François Rivaud

Les chiffres de fréquentation traduisent bien le besoin : en 2006, 26 personnes se sont baignées grâce à ce service à Carnac. En 2018 elles étaient 465 pour les 2 mois de juillet et août. Jusqu'à 25 personnes par jour peuvent se présenter et demander à bénéficier d'une aide à la baignade.

Vannes s'y est mise également depuis le début de cet été. Un tapis d'une quinzaine de mètres a été installé sur la plage de Conleau.

A Vannes, sur la plage de Conleau, un service d'aide à la baignade est également proposé depuis début juillet © Radio France - François Rivaud

La ville a obtenu le label "Handiplage". Pour Carnac, c'est le label "Tourisme et handicap".

Le tapis fait 15 mètres de long © Radio France - François Rivaud

La plage de Conleau, tout comme Carnac, offre également des sanitaires adaptés.