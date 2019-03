Morbihan : les inscriptions pour le service national universel sont ouvertes

Morbihan - France

Le Morbihan va expérimenter le service national universel. Le département fait partie des 13 départements-pilotes qui vont expérimenter ce service civique évolué voulu par Emmanuel Macron. Le S.N.U s'adresse aux garçons et aux filles âgés de 15 à 16 ans (nés en 2003).

Un séjour de cohésion de 12 jours

Le service national universel se décomposera en deux étapes. Du 16 au 28 juin, les jeunes participeront à un séjour de cohésion. En Morbihan, une centaine d'adolescents seront ainsi logés dans l'internat du lycée Lesage à Vannes. Ils ne seront pas Bretons car l'objectif est de mélanger ces jeunes.

Les Morbihannais pourront ainsi partir pour les Ardennes, l'Eure, la Creuse, le Vaucluse ou la Guyane. Au début de ce séjour, ils se verront remettre une tenue. Ils seront encadrés pour participer à différentes activités physiques et sportives. "Ils vont apprendre la vie en collectivité, à partager leurs expériences, leurs vécus, à débattre de sujets divers et variés aussi," explique Stéphan Thevenet, directeur du centre du service national universel. Durant ce séjour de 12 jours qui "ne sera pas une colonie, ni un camp scout," assure l'ancien général, ils auront aussi le droit à un bilan de santé et une évaluation de leurs connaissances en français.

Inscriptions jusqu'au 5 avril

A l'issue de ce séjour de cohésion, une deuxième étape va démarrer pour ces jeunes. Ils devront accomplir une mission d'intérêt général de 84 heures minimum sur plusieurs semaines ou mois dans leur département. Cette mission pourra s'effectuer dans une association, une collectivité, chez les pompiers ou même dans l'armée.

Les adolescents intéressés ont jusqu'au 5 avril pour s'inscrire sur le site www.jeunes.gouv.fr ou en envoyant directement un mail à l'adresse pref-candidature-snu@morbihan.gouv.fr