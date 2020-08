Morbihan : les motards priés de ne pas venir en masse à Porcaro pour la Madone

C'est une tradition qui dure depuis désormais une quarantaine d'années. Tous les 15 août, des milliers de motards se retrouvent à Porcaro, petite commune de 700 habitants dans le Morbihan pour une bénédiction de leur engin. Mais cette année, comme en 2016, la Madone n'aura pas lieu. A cause de l'épidémie de Covid-19 les organisateurs ont choisi d'annuler l'événement qui avait drainé entre 12.000 et 15.000 participants l'an dernier. Certains fidèles annoncent pourtant qu'ils se rendront sur place.

C'est un appel au civisme et à la responsabilité.

"Nous n'interdisons pas aux gens de venir à l'oratoire, mais il ne faut pas qu'ils viennent en masse et qu'ils se regroupent. C'est un appel au civisme et à la responsabilité de chacun," lance Loïc Gouello, président de Porcaro village des motards, l'une des associations qui coordonne la Madone. "Nous serions bien embêté si des amis motards se contaminaient entre eux ou s'ils contaminaient des habitants. Nous ne voulons pas d'un nouveau foyer épidémique ici." Pour évoquer cette annulation Loïc Gouello parle d'un "crève-coeur". "Nous avions déjà dû annuler en 2016 après les attentats de Nice. Cette fois c'est différent car cela met en danger la santé de chacun."

Une messe en direct sur Internet

Les gendarmes seront là pour veiller au grain et interdire tout camping sauvage. Malgré tout, sur les réseaux sociaux, certains motards, comme Yannick, président d'un club en Seine-et-Marne, assurent qu'ils passeront à Porcaro. "Nous sommes un petit groupe et nous avons réservé notre gîte dès le mois de janvier à Ploërmel. Nous sommes en vacances dans la région et nous n'avons pas annulé cette location. On passera quelques minutes à Porcaro et on repartira très vite. C'est un moment important pour nous," confie le quadragénaire.

Ce samedi 15 août, une messe sera célébrée en l'église de Porcaro. Elle sera retransmise dès 11h sur Internet. Ce sera la dernière du Père Antoine De Roeck.