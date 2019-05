Morbihan : un boulanger récompensé pour sa baguette !

Locmaria-Grand-Champ, France

C'est une vraie reconnaissance de son savoir-faire. Ce mercredi 15 mai, le Breton Nicolas Codaret a obtenu le deuxième prix de la meilleure baguette au concours national organisé à Paris. Il faisait face à cinq autres finalistes venus de toute la France.

40 baguettes avec la même farine et la même levure

Le concours répond à des critères très stricts. La baguette doit mesurer 50 cm et peser 250 grammes. Chaque participant a dû fabriquer 40 baguettes avec la même farine et la même levure. "On a essentiellement travaillé pour un maximum de goût," a confié le Breton à l'AFP. "Lorsqu'on ne connaît pas les ingrédients il faut contrôler la température, quand la levure est dedans, ce n'est plus nous qui décidons. Le stress cela peut jouer, mais ce n'est pas mon cas."

Nicolas Codaret, 34 ans, a ouvert sa boulangerie "Ty fournil" dans le bourg de Locmaria-Grand-Champ près de Vannes il y a un peu plus de trois ans. Accompagné de son épouse, il y propose du pain et des pâtisseries.