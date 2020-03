Morbihan : une brasserie fait don de 1300 litres d'alcool pur pour fabriquer du gel hydroalcoolique

La préfecture du Morbihan a reçu cette semaine une proposition originale par le dirigeant du groupe qui commercialise Breizh Cola mais aussi du whisky. La brasserie Lancelot basée au Roc-Saint-André donne 1300 litres d'alcool pur à 96%.

Cette grande quantité d'alcool pourrait servir à fabriquer du gel hydroalcoolique ou à désinfecter des locaux ou du matériel médical.

Un don "logique"

Stéphane Kerdodé est le président du groupe Phare-Ouest réunissant La distillerie de La Mine d’Or et la brasserie Lancelot, "j’ai proposé cela à la préfecture, c’est elle qui nous dira si ce stock peut etre livré (...) c’est logique de faire ce don, c’est la solidarité de tous qui doit nous permettre de sortir de cette situation le plus vite possible."

Ces 1300 litres d'alcool sont en stock et servent fabriquer du gin.

Une entreprise elle-même touchée par le Coronavirus

L'activité de l'entreprise est en baisse de 70% en raison de la fermeture des cafés et des restos. Parmi ses 60 salariés, la moitié travaille encore. Certains sont en télétravail et d'autres sont sur les lignes de production pour les grandes surfaces et afin de pouvoir approvisionner les bars et restaurants lors de leur réouverture.