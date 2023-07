Morgan, 33 ans, douanier à Hendaye, défilera sur les Champs-Elysées ce 14 juillet

Les Douanes sont invitées chaque année depuis 2016 à descendre sur la plus belle des avenues du monde à Paris. Cette année, dans le défilé du 14 juillet, à l'occasion de la Fête Nationale, il y aura Morgan, 33 ans, mécanien naval sur la vedette d'Hendaye. Il fait partie des cinquante agents sélectionnés pour marcher au pas, et en musique, sur les Champs Élysées. Si vous voulez tenter de l'apercevoir, les douaniers défilent en dernière position du défilé des troupes à pied, juste avant la Légion étrangère.

Mais il ne s’agit pas là d’une promenade de plaisir. « On est une administration publique, on n'est pas militaire, donc tout le monde ne sait pas marcher au pas. Faire le balancement des bras est tout nouveau pour moi », explique Morgan. Toute la difficulté est de marcher en cadence, avec le bon balancier des bras et en musique : trois facteurs dont aucun n’est naturel.

En attendant le Jour J, entraînement et cauchemar

Alors il a fallu beaucoup s'entraîner. Les douaniers volontaires ont été sélectionnés au printemps. Ils étaient 80 candidats cette année pour 50 retenus. Du 19 juin au 7 juillet, ils étaient en stage intensif à La Rochelle et depuis une petite semaine, ce sont les ultimes répétitions à Paris. « Il faut être au taquet » sur le balancement des bras, sur le positionnement, sur l'alignement. C'est un entraînement qui est très difficile mais qui en vaut la peine. « Parce qu'après, on atterrit sur les Champs Elysées, on représente la douane et ça, c'est une fierté pour moi. Parce que la douane, au final, c'est un rêve d'enfant aussi d'y être arrivé. Et je suis fier d'être là à ce moment-là. »

Une fierté mais aussi, une source de stress. Morgan confie ne pas pouvoir s’empêcher de penser à ce 14 juillet, il a même un cauchemar récurent : il se trompe dans les pas, tombe, se fait marcher dessus par les défilants.

Les douaniers retenus pour le défilé sur les Champs-Elysées s'entrainent depuis le 19 juin à la Rochelle - Douanes Françaises

Le plaisir et la fierté de représenter les Douanes

Le défilé en tant que tel est long de 400 mètres. Il est préparé depuis des semaines, alors cette date du 14 juillet, elle revêt toute une importance. « Déjà, ce que j'appréhende, c'est le décor. Parce que c'est vrai qu'à la télé, quand on le voit, il y a les bruits... Mais là, les bruits vont être hyper intenses. On va vraiment être au cœur du système. C'est ce qui m'attire aussi, voir l'envers du décor. Ça va être une grosse pression, mais qui va donner beaucoup d'adrénaline. Quand on va devoir se positionner dans l'axe des Champs-Elysées et que là, on va voir cette longue ligne droite avec un effet de descente. Là, oui, je pense que la boule au ventre va être là, mais il va falloir la transformer en plaisir parce qu'on est là pour s'amuser aussi, entre guillemets. »

Fils de douanier, Morgan voit dans ce défilé aussi un aboutissement. « Le but, c'est de transformer ce rêve d'enfant en fierté. Je fais tout pour représenter les douanes le mieux possible, leur faire honneur. Certaines personnes pensent qu’on existe seulement dans les aéroports mais non, la douane est partout, on est sur le territoire national et c'est ça aussi notre fierté. »