Morières-lès-Avignon se met au micro-crédit

La ville de Morières vient de signer une convention avec le Crédit Municipal d'Avignon pour proposer aux personnes en difficultés des micro-crédits, d'un montant maximum de 3.000 euros. Cela permet aux bénéficiaires de se relancer. Morières est la 7ème ville de la région à proposer ce dispositif.

La mairie de Morières, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et le Crédit Municipal d'Avignon ont signé vendredi une convention, pour proposer un micro-crédit aux personnes en difficultés. Ce dispositif est déjà proposé à Avignon, Robion, Cavaillon, Orange, Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Il s'agit d'un emprunt adapté, destiné à tous ceux qui ne peuvent pas obtenir de prêt dans une banque traditionnelle, faute de ressources nécessaires ou de garanties. D'un montant pouvant aller de 300 à 3.000 euros, il doit être remboursé en trois ans maximum. Son taux est fixe : 3,84% .

"Cela permet aux personnes en difficulté de financer un projet personnel, qui va leur permettre de rebondir", explique Jean-Dominique Faedda, le directeur du Crédit Municipal d'Avignon. Ces personnes bénéficient d'un accompagnement social pendant toute la durée du prêt".

Ce dispositif permet aux bénéficiaires, par exemple, de se payer le permis de conduire et donc de faciliter l'accès à l'emploi. La somme peut aussi servir à financer une formation, améliorer l'équipement de la maison (en achetant un lave-linge, par exemple), ou faire réparer la voiture.

Violette, elle, en a profité pour financer son déménagement. Âgée de 36 ans, elle a quitté Paris pour Arles, afin de commencer une nouvelle vie. Elle avait besoin d'un peu d'argent pour payer la caution de son logement, pour équiper son appartement... Elle a obtenu l'année dernière un micro-crédit auprès du Crédit Municipal. Elle est accompagnée par le CCAS d'Arles.

Ce crédit m'a apporté une bouffée d'air, et m'a vraiment permis de rebondir. Aujourd'hui, je suis repartie dans une nouvelle vie... Et je me sens accompagnée. Pour moi, le Crédit Municipal, c'est à la fois une banque et une assistante sociale (Violette, une bénéficiaire)