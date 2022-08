Morogues : le grand défilement de vesture pour lutter contre la surconsommation de vêtements

Le grand défilement de vesture, à Morogues, au nord de Bourges se déroulera ce samedi à partir de 19h avant un concert de rock avec le groupe Great Hunger. Les organisatrices de l'événement, associées au Berry Social Club, vont en profiter pour sensibiliser les spectateurs aux comportements inappropriés. Ces personnes un peu lourdes surtout quand elles ont bu, ces "relou" qui gâchent l'ambiance, "c'est par exemple une personne qui s'approche trop près pour vous parler" décrit Fanny Lancelin, l'une des organisatrices du défilé. "Une personne qui va vous toucher alors que vous n'avez pas donné votre consentement. Cela peut être quelqu'un qui réagit mal quand vous lui dîtes que vous ne lui servirez plus d'alcool. Quelqu'un qui pourra devenir violent, des comportements qu'on ne veut plus voir et il faut pour cela qu'on communique. On veut s'adresser aux personnes qui sont victimes. On va donc déployer des affiches et mettre en place des référents qui seront facilement identifiables. On veut s'adresser aussi aux personnes dits "relou" pour qu'elles s'aperçoivent qu'elles doivent changer de comportement."

Vous pourrez réaliser votre costume sur place pour défiler ensuite. © Radio France - Michel Benoit

Des affiches pour sensibiliser

Des affiches seront notamment placardées un peu partout, des affiches avec des messages très clairs énoncés par des petits animaux très mignons : "En fait ce sont des animaux qui s'expriment. Par exemple, il y a un petit hérisson et le slogan c'est : un sourire baby ne veut pas dire que je dis oui" détaille Loul, une des organisatrices bénévoles. "On a aussi ce slogan : le ou la bénévole vous sert des canons et c'est tout, même si elle ou il est trop canon ! C'est souvent au bar, que les choses peuvent dégénérer quand la soirée avance. Parfois, on se sent un peu désemparé et on n'ose pas réagir. La crainte, c'est que ça dégénère ou alors que ce soit banalisé. Les auteurs répondent souvent : oh, ça va : tu vas pas faire ta relou, et ils inversent les rôles. Ou alors, ils se retranchent derrière l'humour, je blaguais. On a juste envie de leur dire : non, ce n'est pas de l'humour et ça touche personnellement." Rendez-vous pour ce concert et ce grand défilement au lieu dit Chezal-Mousseron à Morogues.