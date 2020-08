Morogues : un défilé contre la surconsommation textile

L'idée, c'est de ne pas se prendre au sérieux mais de montrer qu'on peut tous agir pour éviter la surconsommation de vêtements. Certains (ou plutôt certaines !) ont des placards qui débordent. Des fringues qu'on met parfois très peu mais dont le coût environnemental est énorme. Une initiative de l'association "La Brèche" de Morogues qui gère notamment une friperie entièrement gratuite dans ce petit village. L'association prône la réutilisation et le recyclage, même pour les vêtements .

Camille va essayer de se confectionner une robe à partir de déchets de chantier. © Radio France - Michel Benoit

Limiter les déchets, protéger les ressources : c'est le credo de Camille, membre de la Brèche. Elle défilera avec un costume qu'elle confectionne avec des matériaux issus de nos poubelles : " Evidemment, tout provient de la récup. Des déchets de chantier. Pas mal d'isolants, des gaines de vmc, je me fais une robe abat-jour, en big-bag. Tout cela, récupéré à la déchetterie. Ce sera plus un déguisement costume carnaval que du prêt à porter." Les vêtements sont l'une des principales sources de pollution des eaux en Asie, sans parler des conditions de travail misérables dans les usines : " Beaucoup de vêtements consommés dans le l'hémisphère Nord de la planète, sont faits dans l'hémisphère sud avec une main d'oeuvre surexploitée, accuse Fanny Lancelin, adhérente à la Brèche. On se souvient du drame au Bangladesh où un immeuble s'était effondré sur des ateliers textiles. D'après les ONG, les conditions de travail n'ont pas beaucoup évolué. Les textures, les teintures sont également très polluantes, sans parler de la consommation d'eau. Depuis les années 2000, les collections se multiplient chaque année en magasin pour nous inciter à acheter, acheter toujours plus des vêtements dont on n'a pas forcément besoin, et qu'on retrouve ensuite dans notre friperie, parfois tout neufs."

Fanny Lancelin, adhérente de l'association La Brèche, dans la friperie entièrement gratuite de Morogues. © Radio France - Michel Benoit

Les choses évoluent cependant peu à peu selon Fanny Lancelin : " Il y a des grands couturiers qui passent leur temps aujourd'hui à chiner dans les friperies. C'est très tendance de customiser le petit gilet des années 80." Le marché de la seconde main ne s'est jamais aussi bien porté. D'ailleurs la friperie gratuite de Morogues séduit de plus en plus de monde : " Les gens osent davantage pousser la porte et pas seulement des personnes dans le besoin, constate fanny Lancelin. Je pense que c'est un peu comme dans l'alimentation. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions et qui essaient de se positionner différemment." Même le tapis rouge du défilé est issu du recyclage : récupéré après le printemps de Bourges ! Le grand défilement de vesture commence à 18H00, ce samedi. Vous pouvez vous aussi défiler : la friperie de Morogues, gratuite toute l'année, vous donnera des vêtements. Un concert rock est prévu en soirée.