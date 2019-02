Morogues : un grand débat où les élus ne sont pas les bienvenus

Morogues, France

Les organisateurs à Morogues tiennent à l'indépendance des discussions et ne veulent aucune récupération politique ou partisane de ce grand débat. Les élus peuvent venir discuter mais en tant que citoyen, et surtout pas pour en faire une tribune explique Matthieu Miné-Garros, l'un des organisateurs. Lui et ses amis veulent faire du débat de Morogues, un prolongement des discussions sur les ronds-points, sans filtre et ouvertes à tous, au delà évidemment des simples gilets jaunes. détaille Matthieu Miné Garros : " Le fait de se faire virer des ronds-points alors que c'était des lieux de discussion et de débat, et ensuite organiser un débat où on a droit à une minute pour s'adresser à un élu, j'ai l'impression que c'est un peu méprisant."

Matthieu Miné-Garros, l'un des organisateurs du grand débat à Morogues. © Radio France - Michel Benoit

Des experts du monde associatif ou professionnel pourront être invités pour éclairer les discussions : pourquoi pas un maçon pour parler des mesures à mettre en place pour faciliter l'isolation des maisons ? Une proposition, pour être retenue devra pouvoir être applicable localement : " On ne demande pas au gouvernement de venir isoler nos maisons, on s'arrange pour voir comment localement on pourrait s'organiser pour faire des économies. Les discussions sont larges et s'inscrivent dans le concret, en même temps qu'elles remonteront au gouvernement."

Le petit village de Morogues au nord de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Car si les organisateurs ne cachent pas leur scepticisme, ils veulent inclure leurs propositions dans le grand débat national mais avec un bémol en préambule aux documents qu'ils enverront : " On joindra une motion de défiance à nos documents. On est peu confiant sur la manière dont se tient le grand débat et on est peu confiant dans le fait que ces propositions seront retenues par le gouvernement, que ce soient nos propositions ou celles qui sortent du grand débat." Fin des discussions à Morogues le 9 mars. Les réunions se déroulent chaque samedi depuis le 2 février et jusqu'au 9 mars au restaurant au Grès des Ouches à partir de 14H00.