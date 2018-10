Après la mort d'un mineur de 13 ans, ce dimanche, suite à une rixe survenue aux Lilas, en Seine-Saint-Denis samedi, le préfet a promis lundi lors d'une réunion des médiateurs pour les collèges. Les associations alertent sur un phénomène de violence qui touche des adolescents plus en plus jeunes.

Seine-Saint-Denis, France

Le préfet a réuni ce lundi les maires des Lilas, de Bagnolet, du Pré Saint-Gervais et de Romainville, ainsi que le député Alexis Corbière, autour de responsables de l'éducation nationale et de la police pour tenter de trouver des solutions après la mort dimanche d'un enfant de 13 ans suite à une rixe aux Lilas, samedi. Cinq adolescents ont été placés en garde à vue dans cette enquête.

ECOUTER | Notre dossier sur ces violences entre bandes

Le préfet promet des médiateurs

A la sortie de la réunion, le préfet, Pierre André Durand annonce "l'instauration dans le cadre de la politique de la ville de médiateurs qui seront proposés à ces communes", sans préciser de calendrier ni de montant pour l'enveloppe. Une proposition loin d'être satisfaisante pour les élus présents et notamment le maire de Bagnolet, Tony Di Martino, qui demande depuis des années un commissariat de plein exercice pour sa ville, des renforts de police et de médiateurs dans les quartiers.

"Je ne suis pas satisfait, ce la ne sert à rien d'épiloguer" tranche-t-il, à la sortie de la réunion, insistant sur le "deuil" qui frappe sa ville et la famille du garçon, qui y vivait et y était scolarisé. Pour lui comme pour les autres élus la discussion avec le préfet n'était pas à la hauteur des enjeux. De son côté, Pierre André Durand insiste sur la nécessité "d'identifier les familles et peut-être d'avoir un travail chirurgical pour rompre cette spirale de violence dont personne ne sait quelle est l'origine".

Des préados "de plus en plus jeunes" impliqués dans ces violences

Cette violence, qui se caractérise par des rixes entre bandes, comme récemment à Garges-lès-Gonesse, elle touche "dans les quartiers (...) des préados de plus en plus jeunes". C'est le constat que dresse Murielle Verdier, vice-présidente d'Idées 93, la fédération qui regroupe les neuf associations de prévention spécialisée du département, qui mettent en place des éducateurs de rue pour prévenir, justement, la violence.

Selon elle, il s'agit à la fois d'une "évolution de la société, de plus en plus violente", mais aussi d'un problème social lié au "chômage des parents" ou à des "situations de travail avec des horaires qui ne permettent pas de s'occuper des enfants". Les Lilas, où la rixe mortelle de samedi s'est produite ne compte pas de club de prévention spécialisée. "Dans certains quartiers, dans certaines villes, vraisemblablement il y a besoin de plus d'encadrement" note Murielle Verdier, qui souligne tout de même l'engagement fort du département pour la prévention spécialisée en Seine-Saint-Denis. Mais "on sait bien que les collectivités territoriales ont de moins en moins de moyens" dit-elle.

Des petites associations de quartier qui "ne peuvent plus fonctionner"

Elle note enfin que les associations, plus petites, sont en difficulté financière. Celles "qui intervenaient beaucoup, qui connaissaient les enfants les adolescents, qui ont eu une diminution des crédits, une suppression des emplois aidés : ces petites associations ne peuvent plus fonctionner et c'est dramatique dans les quartiers" conclut-elle.