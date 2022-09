Mort d'Elizabeth II : "on a eu un petit différend sur le rugby, elle a ri", se souvient Philippe Douste-Blazy

Elizabeth II s'était mis les Toulousains dans la poche, ce 7 avril 2004. La reine d'Angleterre, décédée ce jeudi 8 septembre à 96 ans, était arrivée vêtue d'un tailleur violet, en hommage à la violette de Toulouse. Elle avait d'ailleurs reçu un bouquet de fleurs à son arrivée place du Capitole.

Pendant cette demi-journée toulousaine, au coeur de la visite d'Etat d'avril 2004, Elizabeth II a été accompagnée par Philippe Douste-Blazy. L'ancien maire de Toulouse venait d'entrer au gouvernement, en tant que ministre de la santé. Il se souvient de cette journée particulière.

Quel souvenir gardez-vous de cette journée ?

En 2004, nous avons eu le grand honneur de recevoir la reine Elizabeth. J'étais à la fois ministre de la santé et maire de Toulouse. Et c'était une visite d'Etat ! Une visite d'Etat, c'est lorsque un monarque ou un chef d'Etat passe plus de deux jours dans un pays. Et la reine d'Angleterre avait décidé de venir à Toulouse.

Je suis allé la chercher à l'aéroport de Blagnac, avec Bernadette Chirac. Et puis au fur et à mesure que nous arrivions place du Capitole, je voyais une masse de personnes de plus en plus importante. Au Capitole, il y avait la foule.

Je me souviens très bien d'une petite fille voulant serrer la main de la reine qui, par définition, ne peut pas toucher quelqu'un. Et la reine, au contraire, est allée vers elle, lui a serré la main, l'a prise contre elle.

Sur cette place, il y avait des centaines de personnes, c'était un moment extraordinaire. Ensuite, on a déjeuné ensemble, et nous avons beaucoup parlé ensemble.

Elle était habillée en violet de pied en cap. Un clin d'oeil à la violette de Toulouse

Que vous êtes-vous raconté ? Elle a eu le temps de voir Toulouse et la brique rose ?

Bien sûr. On lui a montré. On lui a expliqué. D'abord, j'ai été extrêmement touchée parce que lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, la porte de l'Airbus A319 s'est ouverte, et elle était habillée en violet ! Violet de pied en cap. Donc c'était un clin d'oeil à la violette de Toulouse.

Et puis elle m'a parlé d'Airbus parce que bien sûr, c'est quelque chose qui lie nos deux pays avant tout. Elle parlait un français parfait. On a eu juste un petit différend... C'est quand on a parlé de rugby, avec le prince Philippe (son mari). Je lui ai expliqué que le Stade Toulousain était quand même encore meilleur que les Britanniques ! Ça l'a beaucoup fait rire, mais beaucoup moins le prince Philippe (rires).

Je lui a dit que le Stade Toulousain était meilleur que les Britanniques

C'était une vraie fierté de la recevoir à Toulouse ?

Oui, parce qu'elle représente pratiquement la deuxième partie du XXᵉ siècle et la première partie du XXIᵉ. C'était une femme exceptionnelle, une femme qui a traversé des crises, qui a toujours eu le sens du devoir et qui a montré par son exemplarité, ce qu'est un monarque, ce que devrait être un monarque.